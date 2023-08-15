Жена Брюса Уиллиса рассказала о своем состоянии (видео)

В феврале 2023 года голливудскому актеру диагностировали деменцию.

Жена больного деменцией Брюса Уиллиса рассказала о своем состоянии. Роликом Эмма Хеминг-Виллис поделилась в Instagram.

45-летняя британская актриса рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается как "сиделка" больного мужа.

Возлюбленная "крепкого орешка" откровенно заявила своим поклонникам, что ей "плохо", но отметила свои ежедневные усилия открыть "что-то прекрасное". Приглашая своих подписчиков принять участие, Эмма попросила их поделиться изображениями "чего-то прекрасного" из своей жизни.

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В видеоролике знаменитость продемонстрировала яркую красно-синюю клетчатую рубашку в сочетании с белой футболкой с розами и с юмором вспомнила свою "глупую шляпу".

"Я прошу вас задуматься над тем, чтобы вы продолжали искать ту одну прекрасную вещь или момент в своем дне 💞 И я надеюсь, что вы сможете воспринимать меня серьезно в моей глупой шляпе", — отметила мама двоих детей.

Эмма Хеминг-Виллис

Хеминг называет себя "партнером по уходу за пациентом". Ведь в начале 2023 Брюсу Уиллису поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛВД). Заболевание влияет на коммуникативные способности актера и может менять поведение человека.

Брюс Уиллис с женой Фото: Скриншот

Напомним, Брюс Уиллис позировал для фото со своей первой внучкой.

Также Фокус писал о возвращении Брюса Уиллиса на экраны.