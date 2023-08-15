Дженнифер Лопес демонстрирует фигуру в коралловом бикини (фото, видео)

Знаменитость продолжает свой итальянский отдых без Бена Аффлека.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в коралловом бикини во время итальянского отдыха. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Бена Аффлека выбрала красное бикини, нежась под солнцем в Позитано. Она добавила к пляжному образу цветочную длинную накидку, чтобы насладиться днем на яхте в море с группой друзей.

Волосы Джей Ло спадали из-под шляпы оттенка хаки. На ногах знаменитости были вьетнамки.

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Дженнифер Лопес

Американская знаменитость отдыхает без своего мужа Бена Аффлека. Ее неоднократно замечали с друзьями на пляже и в городе. Однако оскароносного актера рядом с женой не было.

Влюбленные поженились летом 2022 года после возобновления отношений весной 2021. В начале 2000-х они уже встречались, однако не довели свои отношения до брака.

Дженнифер Лопес

Напомним, 54-летняя Дженнифер Лопес носит бикини в городе во время отпуска в Италии.

Также Фокус писал об оливковом бикини 48-летней Евы Лонгории, которое она продемонстрировала возле бассейна и пальм.