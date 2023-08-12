Дженнифер Лопес демонстрирует бикини в городе (фото, видео)

Знаменитость отдыхает в Италии без Бена Аффлека.

Related video

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала черное бикини во время прогулки на острове Капри, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и экрана примерила черное бикини на бретелях с бронзовым кольцом в центре. Поверх она надела бежевый кардиган.

Жена Бена Аффлека добавила широкие белые брюки с вышитыми цветами на подоле к своему летнему образу. Также на ней была черная шляпа с широкими полями поверх платка, большие солнцезащитные очки, плетеная сумка через плечо и туфли на платформе.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Дженнифер Лопес на острове Капри

Певица была со своим давним менеджером Бенни Мединой, а также своей подругой. Но мужа Джей Ло Бена Аффлека с ней не было. Это уже не первый выход звезды на публику без возлюбленного, с которым они поженились летом 2022 года. Впрочем, обручальное кольцо Джей Ло было на месте.

Звездная команда делала покупки в элитном районе острова.

Дженнифер Лопес на острове Капри

Напомним, Дженнифер Лопес появилась за публике с сумочкой за 735 долларов.

Также Фокус писал об отдыхе Джей Ло в крошечном белом бикини.