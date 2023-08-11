Дженнифер Лопес была замечена на пляже в белом крошечном бикини (фото)

Звезда наняла фотографа, чтобы сделать кадры в купальнике.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес была замечена во время пляжной фотосессии на побережье Амальфи, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

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Позируя на шезлонге в различных позах, знаменитость показала потрясающую фигуру. Загорелая Джей Ло была крошечном белом купальном костюме, который состоял из треугольного верха и крошечных стрингов, демонстрирующих ее ягодицы. Она дополнила ансамбль солнцезащитными очками, красочным платком на голове, а в качестве аксессуаров выбрала золотые серьги и массивный золотой браслет.

Дженнифер максимально использовала свой отдых и насладилась бокалом охлажденного вина, а также свежими фруктами после съемки.

Позже в тот же день актриса была замечена, когда она присоединилась к друзьям на обеде на свежем воздухе в Ristorante Lo Scoglio. Дженнифер выглядела непринужденно стильно в платье с цветочным принтом.

В свои 54 года Дженнифер выглядит превосходно, во многом благодаря регулярным тренировкам. Недавно ее заметили около спортзала, однако Лопес была явно не в духе и выругалась в адрес назойливых папарацци.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье.