Какой цвет волос выбрать: 4 самых модных окрашивания на осень 2023 (фото)

Окрашивание волос – это всегда преддверие к чему-то новому и интересному в жизни. А если оно еще и в тренде – успех в любом начинании гарантирован!

Смена времен года – лучшее время для кардинальных перемен в жизни, а многие женщины начинают все с чистого листа, сначала отправившись к парикмахеру, чтоб сменить прическу, цвет волос, сделать стильную стрижку или интересную завивку. Но даже если ничего грандиозного на осень не планируется, перекрасить волосы можно и для настроения, а также, чтобы выглядеть всегда на стиле. Издание Symbol предлагает присмотреться к четырем самым модным окрашиваниям осени 2023.

Пшеничный блонд

Летняя тенденция на натуральные оттенки блонда плавно перекочевывает и в осенне-зимний сезон. Большое преимущество такого окрашивания – его максимальная естественность. При отрастании корни не сильно отличаются от окрашенных волос, не требуя постоянного прокрашивания. Кроме того, подобное окрашивание наносит волосам куда меньше вреда, чем, например, платиновый блонд, который был популярным прошлой зимой.

Пшеничный блонд сочетает в себе теплые и холодные тона, благодаря чему подходит практически всем. Если же волосы светлые от природы, то в переходе на пшеничный блонд они даже не требуют обесцвечивания. Достаточно будет лишь затонировать их в нужный оттенок.

Пшеничный блонд хорош тем, что максимально приближен к натуральному цвету волос Фото: Getty

Медно-рыжий

Настоящим хитом осени обещает стать медно-рыжий цвет, поэтому уже сейчас можно договариваться со своим мастером об окрашивании. Он трендовый даже среди таких знаменитых модниц как Эмили Ратаковски и Меган Фокс. Чуть раньше таким цветом щеголяла Мадонна.

По сравнению с более красными оттенками, медный цвет более мягкий и естественный, что опять же – большой плюс, поскольку он с куда большей вероятностью подойдет обладательницам разного цвета кожи и глаз. Этот цвет будет требовать достаточно регулярного обновления, но и выглядеть всегда очень эффектно.

Медно-рыжий цвет волос – более мягкий и естесственный, чем с красным оттенком

Полночный черный

Глубокий насыщенный полночно-черный цвет прекрасен тем, что при профессиональном окрашивании со смешением нескольких оттенков краски при разном освещении он может иметь легкий синеватый или, наоборот, шоколадный отлив. Задумываясь о покраске в темный цвет учтите, что он будет выигрышным только в том случае, если мастер идеально подберет оттенок. Поэтому не стоит экономить и сразу лучше обратиться к опытному колористу. К тому же не забывайте, что выход из черного цвета – довольно сложный процесс. Так что если вы – обладательница светлых волос, то, возможно, все же стоит воздержаться от сильно радикальной смены цвета волос.

Решив окраситься в черный цвет, выберите опытного колориста Фото: Getty

Мягкий каштановый

Мягкий каштановый цвет – еще одно из трендовых окрашиваний осени 2023. Он идеален для тех, кто не готов к кардинальным переменам, но хочет слегка обновить темный цвет волос. Он максимально приближен к натуральному каштановому. Еще один плюс в том, что в нем нет красноватого отлива, который часто встречается при подобных окрашиваниях. Благодаря своей натуральности оттенок подойдет всем вне зависимости от тона кожи и цвета глаз.

Мягкий каштановый цвет идет всем, благодаря своей натуральности Фото: Getty

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