Сандру Буллок впервые заметили после смерти ее бойфренда (фото)

Фотограф Брайан Рэндалл умер 5 августа 2023 года в результате бокового амиотрофического склероза.

59-летнюю американскую актрису Сандру Буллок впервые заметили на публике после смерти ее бойфренда Брайана Рэндалла. Об этом пишет Daily Mail.

Голливудскую звезду сфотографировали впервые после смерти ее партнера, американского фотографа Брайана Рэндалла.

Актриса была замечена за рулем с собакой на коленях во время поездки в Беверли-Хиллз в понедельник, 14 августа 2023 года.

Это стало первым появлением Буллок после смерти ее давнего партнера после того, как он пережил трехлетнюю борьбу с БАС — боковым амиотрофическим склерозом.

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В тот же день бывший нападающий НФЛ Майкл Оэр инициировал судебный процесс в отношении прибыли, полученной от фильма "Невидимая сторона" — картины, основанной на истории жизни спортсмена. В ней снялась Сандра Буллок, за что получила "Оскар".

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл Фото: Getty Images

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл начали встречаться практически сразу после знакомства в 2015 году. Знаменитости держали свой роман подальше от общественности, хотя в 2021 году актриса призналась, что нашла "любовь всей своей жизни".

Напомним, Брайан Рэндалл и Сандра Буллок обменялись клятвами за 6 лет до смерти фотографа.

Также Фокус писал о последних публичных фото Брайана Рэндалла в 2020 году.