Черное Новолуние 16 августа 2023 года: чего ожидать и что нельзя делать

В среду, 16 августа, состоится новолуние — начало нового месяца, который знаменует время для планирования и закладывания намерений.

Чего ожидать от Черного новолуния?

Черное новолуние в знаке Льва наступит в среду, 16 августа, в 12:38 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.

Последнее летнее новолуние в этом году произойдет вблизи от планеты Лилит — Черной Луны. Это точка, в которой Луна находится очень далеко от Земли и некоторое время не пропускает через себя энергию других планет. Из-за этого может быть сложно трезво реагировать на какие-то события. Этот период может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее.

Время новолуния — самое благоприятное для планирования будущего.

Что можно делать во время новолуния:

планировать ближайшее будущее;

решать финансовые вопросы, раздавать долги;

заниматься творчеством;

заниматься благотворительностью;

физические нагрузки;

заниматься йогой и медитациями;

делать чек ап организма;

заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в новолуние:

начинать новые важные дела (только планировать);

путешествовать, особенно далеко;

делать уколы красоты и пластические операции;

употреблять алкоголь и жирную пищу;

совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl