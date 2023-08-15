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Стиль жизни

Черное Новолуние 16 августа 2023 года: чего ожидать и что нельзя делать

Фото: Daily Mail

В среду, 16 августа, состоится новолуние — начало нового месяца, который знаменует время для планирования и закладывания намерений.

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Чего ожидать от Черного новолуния?

Черное новолуние в знаке Льва наступит в среду, 16 августа, в 12:38 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.

Последнее летнее новолуние в этом году произойдет вблизи от планеты Лилит — Черной Луны. Это точка, в которой Луна находится очень далеко от Земли и некоторое время не пропускает через себя энергию других планет. Из-за этого может быть сложно трезво реагировать на какие-то события. Этот период может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее.

Время новолуния — самое благоприятное для планирования будущего.

Что можно делать во время новолуния:

  • планировать ближайшее будущее;
  • решать финансовые вопросы, раздавать долги;
  • заниматься творчеством;
  • заниматься благотворительностью;
  • физические нагрузки;
  • заниматься йогой и медитациями;
  • делать чек ап организма;
  • заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в новолуние:

  • начинать новые важные дела (только планировать);
  • путешествовать, особенно далеко;
  • делать уколы красоты и пластические операции;
  • употреблять алкоголь и жирную пищу;
  • совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl