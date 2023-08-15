Черное Новолуние 16 августа 2023 года: чего ожидать и что нельзя делать
В среду, 16 августа, состоится новолуние — начало нового месяца, который знаменует время для планирования и закладывания намерений.
Чего ожидать от Черного новолуния?
Черное новолуние в знаке Льва наступит в среду, 16 августа, в 12:38 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.
Последнее летнее новолуние в этом году произойдет вблизи от планеты Лилит — Черной Луны. Это точка, в которой Луна находится очень далеко от Земли и некоторое время не пропускает через себя энергию других планет. Из-за этого может быть сложно трезво реагировать на какие-то события. Этот период может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее.
Время новолуния — самое благоприятное для планирования будущего.
Что можно делать во время новолуния:
- планировать ближайшее будущее;
- решать финансовые вопросы, раздавать долги;
- заниматься творчеством;
- заниматься благотворительностью;
- физические нагрузки;
- заниматься йогой и медитациями;
- делать чек ап организма;
- заниматься домашними и бытовыми делами.
Что нельзя делать в новолуние:
- начинать новые важные дела (только планировать);
- путешествовать, особенно далеко;
- делать уколы красоты и пластические операции;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- совершать крупные покупки (недвижимость, акции).
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl