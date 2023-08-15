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Стиль життя

Чорний Молодик 16 серпня 2023 року: на що очікувати та чого не можна робити

Фото: Daily Mail

У середу, 16 серпня, відбудеться молодик — початок нового місяця, який знаменує час для планування та закладання намірів.

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На що очікувати від Чорного молодика?

Чорний молодик у знаку Лева настане в середу, 16 серпня, о 12:38 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до й 3 дні після.

Останній літній молодик цього року відбудеться поблизу від планети Ліліт — Чорного Місяця. Це точка, у якій Місяць перебуває дуже далеко від Землі й деякий час не пропускає через себе енергію інших планет. Через це може бути складно тверезо реагувати на якісь події. Цей період може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні та заплутані ситуації, варто бути обережнішим.

Час молодика — найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час молодика:

  • планувати найближче майбутнє;
  • вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
  • займатися творчістю;
  • займатися благодійністю;
  • фізичні навантаження;
  • займатися йогою та медитаціями;
  • робити чек-ап організму;
  • займатися домашніми та побутовими справами.

Чого не можна робити в молодик:

  • починати нові важливі справи (тільки планувати);
  • подорожувати, особливо далеко;
  • робити уколи краси та пластичні операції;
  • вживати алкоголь і жирну їжу;
  • здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl