Чорний Молодик 16 серпня 2023 року: на що очікувати та чого не можна робити
У середу, 16 серпня, відбудеться молодик — початок нового місяця, який знаменує час для планування та закладання намірів.
На що очікувати від Чорного молодика?
Чорний молодик у знаку Лева настане в середу, 16 серпня, о 12:38 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до й 3 дні після.
Останній літній молодик цього року відбудеться поблизу від планети Ліліт — Чорного Місяця. Це точка, у якій Місяць перебуває дуже далеко від Землі й деякий час не пропускає через себе енергію інших планет. Через це може бути складно тверезо реагувати на якісь події. Цей період може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні та заплутані ситуації, варто бути обережнішим.
Час молодика — найсприятливіший для планування майбутнього.
Що можна робити під час молодика:
- планувати найближче майбутнє;
- вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
- займатися творчістю;
- займатися благодійністю;
- фізичні навантаження;
- займатися йогою та медитаціями;
- робити чек-ап організму;
- займатися домашніми та побутовими справами.
Чого не можна робити в молодик:
- починати нові важливі справи (тільки планувати);
- подорожувати, особливо далеко;
- робити уколи краси та пластичні операції;
- вживати алкоголь і жирну їжу;
- здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl