Елена Зеленская в кэжуал-образе посетила Буковель (фото, видео)

Первая леди пообщалась с многодетными семьями, которые сейчас отдыхают в Карпатах.

Елена Зеленская посетила лагерь "Артек-Буковель" 15 августа 2023 года. Об этом супруга президента сообщила в своем Instagram.

Первая леди пообщалась с семьями, которые воспитывают многих приемных детей. В лагере сейчас отдыхают люди из Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Сумской областей и т.д.

"Пейзажи, природа, новые впечатления — все это очень важно и для детей, которые много пережили и переживают, и для их родителей, которым выпала на долю эвакуация, поиски нового дома и безопасности для своих близких", — отметила Елена Зеленская.

Первая леди рассказала, что на привлеченные от иностранных партнеров средства Фонд Елены Зеленской профинансировал путевки и проезд в лагерь для 1357 детей и родителей из 218 больших приемных семей.

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Елена Зеленская в Буковеле

Для визита в украинские Карпаты жена Владимира Зеленского выбрала лаконичный и стильный образ — белую рубашку, классические джинсы и кроссовки.

Елена Зеленская в Буковеле

Напомним, как Елена Зеленская организовывает обеды с мужем.

Также Фокус писал об идеальном брючном костюме, который продемонстрировала Елена Зеленская во время визита в Литву.