56-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в ярком бикини (фото)

Звезда экрана и ее муж проводят время на яхте в Мексике.

56-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в ярком бикини. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду фильма "Фрида" и ее семью "поймали" папарацци во время отдыха на яхте в Мексике.

Сальма продемонстрировала свое декольте и фигуру в эффектном сине-белом бикини, когда она купалась в океане со своим мужем, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.

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Ее купальный костюм имел толстые треугольные чашечки на топе и золотые застежки, соединенные с тонкими ремешками. Ткань была украшена гипнотическим узором с сине-белыми завитками. Волосы знаменитости были распущены.

Тем временем французский бизнесмен выбрал для мексиканского отдыха синие шорты, дополнив образ своей возлюбленной.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино поженились в 2009 году. От их союза подрастает дочь Валентина. Однако у бизнесмена есть еще двое детей от предыдущего брака.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Фото: Getty Images

Напомним, Сальма Хайек показала свой "круг поддержки" среди друзей.

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