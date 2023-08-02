Как у Сальмы Хайек и Дуа Липы: какой купальник выбрать в августе 2023 (фото)

Летом звезды часто делятся с поклонниками снимками в ярких бикини, чем задают новые тренды на пляжные образы.

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Начало августа обещает быть жарким. Поэтому не лишним будет провести время у воды — будь то в бассейне, или на реке, море, у океана. Фокус собрал топ звезд, которые демонстрировали удачные варианты купальников на лето 2023.

Сальма Хайек

56-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек в один из жарких дней примерила монокини, которое следовало тренду на Barbiecore после выхода фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Розовый купальник подчеркивал фигуру звезды картины "Фрида" и ее декольте. К образу она также добавила несколько аксессуаров и сделала соответствующий светло-розовый маникюр.

Этот день актриса провела в бассейне со своим мужем, 61-летним французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.

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Сальма Хайек

Также 56-летняя знаменитость демонстрировала светло-желтое бикини. Она пила пиво на яхте в компании своей подруги.

Желтый цвет — также удачный вариант для лета, ведь излучает солнечное настроение и энергию.

Сальма Хайек

А в Международный день бикини, 5 июля 2023 года, Сальма показала свое фото в ярком и крошечном бикини. Она стояла без макияжа у бассейна и прямо смотрела в камеру.

Сальма Хайек

Дуа Липа

27-летняя британская певица Дуа Липа сейчас отдыхает в Албании. Она поделилась целым рядом стильных образов для проведения времени на пляже. Среди них купальники, топы и легкие летние платья.

Артистка косовского происхождения продемонстрировала фигуру в оранжевом бикини с геометрическим принтом. Также она выбрала цветочный дизайн и темный вариант купальника.

В частности, Липа показала удачное коралловое платье для отдыха на пляже летом 2023 года.

Дуа Липа

Эмили Ратаковски

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски не упускает возможности прорекламировать свой бренд купальников, поэтому обычно позирует именно в них. Звезда подиумов и бизнес-вумен польско-еврейского происхождения выбирает черное бикини с серебряными вставками. К пляжному аутфиту молодая мама добавила массивную подвеску и распустила волосы.

Эмили Ратаковски

Также Ратаковски, которая сейчас сама воспитывает двухлетнего сына Сильвестра, рекомендует обратить внимание на светлые варианты купальников.

Модель предстала в молочном бикини с лифом в виде ракушек. Судя по всему, Ратаковски следует тренду на mermaidcore в связи с недавним выходом фильма "Русалочка". Купальник знаменитости также имеет широкие шлейки и завязки.

Эмили Ратаковски

Блейк Лайвли

35-летняя американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала красный вариант купальника во время отдыха у бассейна. Звезда сериала "Сплетница" показала фигуру после рождения четвертого ребенка.

Образ жена Райана Рейнольдса дополнила полотенцем и яркими очками в форме сердечек.

Блейк Лайвли

Кэтрин Зета-Джонс

53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс выбирает сплошной купальник оттенка хаки с глубоким вырезом. Звезда "Маски Зорро" дополнила летний образ парой круглых солнцезащитных очков и массивной соломенной шляпой.

Кэтрин Зета-Джонс

Элизабет Херли

58-летняя британская актриса и модель рекламирует купальники своего бренда Elizabeth Hurley Beach. Так, в сторис своего Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в бассейне в одном из самых трендовых купальников сезона лето 2023 — леопардовом бикини.

На фото Херли поражает изящной фигурой и молодостью своей кожи.

Элизабет Херли Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Селена Гомес

Недавняя именинница Селена Гомес во время отдыха на яхте была в нежно-розовом купальнике-двойке с глубоким вырезом и плавками от бикини в тон от Revel Rey. Певица и актриса опубликовала серию снимков и видео, на котором ее черные волосы развеваются на ветру, когда она сидит на задней части судна.

Напомним, Эмили Ратаковски показала, какое платье выбрать летом 2023.

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