Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальное летнее платье 2023 (фото)

Знаменитость отправилась на прогулку с домашним любимцем.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальное летнее платье 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов и соцсетей вышла на прогулку со своим псом Коломбо в Нью-Йорке. Во время выхода в свет Ратаковски продемонстрировала подтянутую фигуру в приталенном красном платье с необычным разрезом на бедрах. Платье без рукавов имело разрез на юбке, достигающий до бедра.

Свой образ модель польско-еврейского происхождения сочетала с серыми кроссовками, черной сумочкой Miu Miu на плече и солнцезащитными очками.

Эмили, которая в начале этого месяца покрасила свои каштановые волосы в красный оттенок, распустила их.

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Эмили Ратаковски

Звезда подиумов воспитывает двухлетнего сына Сильвестра. В 2022 году стало известно о разводе Эмили и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда, который, как сообщалось, изменял жене.

После этого знаменитости приписывали ряд романов, однако серьезных отношений у нее пока не было.

Эмили Ратаковски с сыном Фото: Instagram @emrata

Напомним, Эмили Ратаковски сменила прическу посреди лета.

Также Фокус писал о варианте купальника на август 2023 от Эмили Ратаковски.