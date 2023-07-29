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Стиль життя

Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальну літню сукню 2023 (фото)

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Фото: emrata | Емілі Ратаковскі

Знаменитість вирушила на прогулянку з домашнім улюбленцем.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальну літню сукню 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів та соцмереж вийшла на прогулянку зі своїм псом Коломбо у Нью-Йорку. Під час виходу у світ Ратаковскі продемонструвала свою підтягнуту фігуру в приталеній червоній сукні з незвичайним розрізом на стегнах. Сукня без рукавів мала розріз на спідниці, що сягав до стегна.

Свій образ модель польсько-єврейського походження поєднала із сірими кросівками, чорною сумочкою Miu Miu на плечі та сонцезахисними окулярами.

Емілі, яка на початку цього місяця пофарбувала своє каштанове волосся в червоний відтінок, розпустила його.

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Емілі Ратаковскі

Зірка подіумів виховує дворічного сина Сильвестра. У 2022 році стало відомо про розлучення Емілі та кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда, який, як повідомлялося, зраджував дружині.

Після цього знаменитості приписували низку романів, проте серйозних стосунків у неї поки не було.

Емілі Ратаковскі із сином Fullscreen
Емілі Ратаковскі із сином
Фото: Instagram @emrata

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі змінила зачіску посеред літа.

Також Фокус писав про варіант купальника на серпень 2023 від Емілі Ратаковскі.