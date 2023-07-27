Емілі Ратаковскі демонструє купальник на серпень 2023 (фото)
Зірка подіумів продемонструвала фігуру у молочному бікіні.
32-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала, який купальник обрати на серпень 2023 року. Знімками ділиться акаунт бренду зірки подіумів в Instagram.
Молода мама постала в молочному бікіні з ліфом у вигляді мушель. Судячи з усього, Емілі наслідує тренд на mermaidcore у звʼязку з нещодавнім виходом фільму "Русалонька". Купальник Ратаковскі також має широкі шлейки та завʼязки.
"THE LUCiANA — знову в наявності", — лаконічно підписали пост представники бренду моделі.
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Зазначимо, що такий купальник наразі на сайті бренду коштує 95 доларів (близько 3 500 тисяч грн).
Підписники Ратаковскі засипали її компліментами та теплими словами.
"Дівчинко, ти така хороша", "Мрію вголос", "Я люблю тебе завжди", — пишуть фоловери знаменитості польсько-єврейського походження.
Нагадаємо, Сальма Хаєк наслідує тренд на Barbiecore та обирає рожевий купальник.
Також Фокус писав про зміну зачіски Емілі Ратаковскі.