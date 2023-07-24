"Мексиканська Барбі": Сальма Хаєк показала найтрендовіший купальник на серпень 2023 (фото)

Знаменитість обирає наймодніший колір літа 2023-го.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк продемонструвала найтрендовіший купальник на серпень 2023 року. Знімками зірка фільму "Фріда" ділиться у своєму Instagram з понад 25 млн підписників.

Знаменитість приміряла суцільний купальник з глибоким декольте відтінку фуксія, наслідуючи тренд на Barbiecore.

Акторка провела липневий день у басейні зі своїм чоловіком, французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно.

"Насолодилися великим благословенням сонця, води та любові❤️ #вдячні", — написала Сальма.

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Сальма Хаєк з чоловіком

Манікюр знаменитість також зробила у стилі Барбі, обравши ніжно-рожевий відтінок. Її волосся було розпущене, а до образу Сальма додала масивну каблучку та кілька браслетів.

Підписники американо-мексиканської зірки екрану оцінили її нові фото в басейні.

"Мексиканська Барбі", "Божественно, свіжо і натурально! Ідеально! 👏 Мені подобається бачити справжніх людей", "Найгарніша жінка у світі", — пишуть фоловери Хаєк.

Сальма Хаєк Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала, як проводить час у сауні.

Також Фокус писав про секрет молодості 56-річної Сальми Хаєк.