"Бриджит Джонс" возвращается на экраны: названа дата

В картине снимутся Рене Зеллвегер, Хью Грант и Патрик Демпси.

Фильм "Дневник Бриджит Джонс" получил очередное продолжение. Об этом сообщает Rupaul's Drag Race Family.

На Рождество 2024 года должна выйти четвертая часть истории с Рене Зеллвегер в главной роли.

В прошлом году стало известно, что команда продюсеров начала работу над четвертым фильмом о Бриджит Джонс. Серия книг английской писательницы Хелен Филдинг вышла в конце 1990-х и сразу стала британской классикой.

Известно, что в четвертой части истории снова сыграют Хью Грант и Патрик Демпси. Также в фильме появятся Наоми Харрис и Джоди Комер.

"Вот ваш первый взгляд на Рене Зеллвегер в четвертом и последнем фильме о Бриджит Джонс", — говорится в публикации.

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В третьей части истории героиня Рене Зеллвегер "расследовала", кто же является отцом ее ребенка. А в новой покажут отношения женщины с ее сыном.

Напомним, Рене Зеллвегер призвала воспринимать свой возраст.

Также Фокус писал о помолвке Рене Зеллвегер и известного британского телеведущего.