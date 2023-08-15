Галь Гадот без макияжа и в простом наряде сходила на свидание с мужем (фото)

Свою личную жизнь звездная пара старается держать подальше от внимания публики.

38-летняя израильская актриса Галь Гадот была замечена на романтическом свидании с мужем, 48-летним торговцем недвижимостью Яроном Версано. Пару, которая в браке уже 15 лет, сфотографировали в Тель-Авиве, Израиль. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Форсажа" продемонстрировала свою подтянутую и стройную фигуру в черном мини-платье. Многодетная мама полностью отказалась от макияжа и свела аксессуары к минимуму, а длинные черные волосы она собрала в низкий хвост. Черные лаковые шлепанцы и солнцезащитные очки, которое она носила на голове, завершили total black образ знаменитости.

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Ее супруг для свидания сочетал свой аутфит с Гадот, надев простую черную футболку, черные брюки и белые кроссовки.

Напомним, Версано и Гадот поженились в 2008 году. Сейчас они воспитывают троих общих дочерей — Альму, Майю и Даниэллу. Свою личную жизнь звездная пара старается держать подальше от внимания публики.

Галь Гадот с мужем и детьми

Ранее Фокус писал, что Галь Гадот без макияжа прогулялась с тремя дочками.