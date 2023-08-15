Актриса Зоуи Дешанель выходит замуж в третий раз

Новым избранником звезды фильма "500 дней лета" стал известный телеведущий Джонатан Скотт.

Актриса Зоуи Дешанель объявила о помолвке с телеведущим Джонатаном Скоттом. Для Зоуи это будет уже третий брак. Пара обручилась после четырех лет отношений. Радостную новость Зоуи сообщила в своем Instagram, пишет People.

43-летняя актриса Зоуи Дешанель помолвлена с 45-летним Джонатаном Скоттом, звездой Property Brothers.

Зоуи Дешанель и Джонатан Скотт

На общем снимке она продемонстрировала потрясающее обручальное кольцо с несколькими бриллиантами, которое теперь украшает ее палец.

"Навсегда начинается сейчас!", — написала Зоуи в подписи к фото.

Чуть больше недели назад пара отпраздновала свою четвертую годовщину и рассказала о своей любви друг к другу.

Согласно сообщению источника, Скотт сделал Дешанель предложение во время семейной поездки в Шотландию .

Ранее она позировала со Скоттом у средневекового замка и кольцо уже было у нее на пальце.

Чтобы сделать этот момент еще более особенным, двое детей Зоуи — восьмилетняя дочь Элси и шестилетний сын Чарли сыграли свою роль в помолвке.

Для Скотта Шотландия имеет особое значение. Он отсюда родом и на свадьбу его брата-близнеца в 2018 году они оба надели традиционные килты.

Их отец эмигрировал из Шотландии в Канаду, но братья всегда помнили, откуда они родом.

Напомним, для Зоуи Дешанель, звезды фильмов "Новенькая", "500 дней лета" и "Храбрые перцем", брак с Джонатаном Скоттом станет третьим.

Зоуи Дешанель

Первый раз она вышла замуж за вокалистом группы Death Cab for Cutie Беном Гиббардом.

В 2015 году Зоуи Дешанель вышла замуж за продюсера Джейкоба Печеника, с которым она встречалась 10 месяцев до их свадьбы. У пары родились дочь Элси Оттер и сын Чарли Вулф. После четырех лет брака пара рассталась, назвав причиной развода "непримиримые разногласия".

Зоуи Дешанель перестала сниматься в 2016 году. Ее последним проектом стал ситком "Бруклин 9-9". Она стала больше времени уделять своей музыкальной карьере. Сейчас актриса занимается озвучкой персонажей.

Напомним, недавно стало известно, что о помолвке объявила дважды бывшая жена Илона Маска – актриса Талула Райли. Ее избранником стал актер Томас Броди-Сангстер, звезда фильмов "Реальная любовь" и "Бегущий в лабиринте".