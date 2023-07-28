Звезда "Реальной любви" и "Игры престолов" обручился c бывшей женой Илона Маска

Актеры Томас Броди-Сангстер и Талула Райли объявили о помолвке.

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Актриса Талула Райли, которая была замужем за самым богатым человеком в мире не один раз, а дважды, объявила о помолвке с коллегой – актером Томасом Броди-Сангстером, звездой фильмов "Реальная любовь", "Бегущий в лабиринте" и сериалов "Ход королевы" и "Игра престолов". Об этом пишет Metro.

Пара, которая встречается уже два года, накануне вечером объявила о помолвке, по иронии судьбы используя соцсеть Twitter, которую Илон Маск купил за 44 миллиарда долларов.

Томас Броди-Сангстер и Талула Райли

37-летняя Талула опубликовала общий с Томасом снимок и написала"Очень рада сообщить, что после двух лет знакомства мы с Томасом Броди-Сангстером помолвлены".

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Счастливая пара, которая живет в загородном особняке, в среду провела ночь в Лондоне, где актриса была замечена с бриллиантовым кольцом на том самом пальце.

Напомним, 33-летний Томас Броди-Сангстер прославился еще в 13 лет, благодаря роли в культовом фильме "Реальная любовь". Благодаря юному виду, он часто играет подростков, например, в молодежной антиутопии "Бегущий в лабиринте".

Томас и Талула обнародовали свой роман на церемонии BAFTA в марте прошлого года.

Их роман начался, когда актер "Быть Джоном Ленноном" снялся вместе с Талулой в драме Дэнни Бойла "Sex Pistols".

Томас Броди-Сангстер и Талула Райли в фильме Дэнни Бойла "Sex Pistols" Фото: Instagram talulahrm

Их отношения оставались незамеченными, пока журналисты таблоида The Mail on Sunday не узнали, что предыдущий роман Талулы с Мэтью Райсом внезапно закончился.

"Талула и Мэтью долгое время встречались, но, кажется, романтика отошла на второй план, уступив место Томасу. Талула встречалась с Мэтью до весны, и он до сих пор немного шокирован и опечален тем, что между ними все закончилось", — рассказывал источник.

Талула Райли, звезда сериала "Мир Дикого Запада", прославилась кроме карьеры в кино еще двумя браками с Илоном Маском.

Илон Маск и Талула Райли Фото: Twitter Elon Musk

Первую свадьбу Талула и Илон сыграли еще в 2010 году. Через два года они развелись, снова поженились в 2013 году и снова расстались в 2016 году.

В то время Илон говорил: "Мы взяли перерыв на несколько месяцев, чтобы посмотреть, заставит ли разлука биться сердце быстрее, но, к сожалению, этого не произошло".

Напомним, Илон Маск был замечен в итальянском курортном городке Портофино вместе со своей бывшей девушкой Граймс.

У пары двое детей, но они уже давно объявили о расставании. Вскоре после того, как у Илона и его сотрудницы родились близнецы. В Портофино Илон Маск и Граймс жили в одном отеле и даже посетили одно и то же мероприятие: свадьбу общего друга.