Зірка "Реального кохання" та "Гри престолів" заручився з колишньою дружиною Ілона Маска

Актори Томас Броді-Сангстер і Талула Райлі оголосили про заручини.

Related video

Акторка Талула Райлі, яка була одружена з найбагатшою людиною у світі не один раз, а двічі, оголосила про заручини з колегою — актором Томасом Броді-Сангстером, зіркою фільмів "Реальне кохання", "Той, хто біжить у лабіринті" та серіалів "Хід королеви" і "Гра престолів". Про це пише Metro.

Пара, яка зустрічається вже два роки, напередодні ввечері оголосила про заручини, за іронією долі використовуючи соцмережу Twitter, яку Ілон Маск купив за 44 мільярди доларів.

Томас Броді-Сангстер і Талула Райлі

37-річна Талула опублікувала спільний з Томасом знімок і написала "Дуже рада повідомити, що після двох років знайомства ми з Томасом Броді-Сангстером заручені".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Щаслива пара, яка мешкає в заміському особняку, у середу провела ніч у Лондоні, де актрису помітили з діамантовою каблучкою на тому самому пальці.

Нагадаємо, 33-річний Томас Броді-Сангстер прославився ще в 13 років, завдяки ролі в культовому фільмі "Реальна любов". Завдяки юному вигляду, він часто грає підлітків, наприклад, у молодіжній антиутопії "Той, хто біжить у лабіринті".

Томас і Талула оприлюднили свій роман на церемонії BAFTA в березні минулого року.

Їхній роман почався, коли актор "Бути Джоном Ленноном" знявся разом із Талулою в драмі Денні Бойла "Sex Pistols".

Томас Броді-Сангстер і Талула Райлі у фільмі Денні Бойла "Sex Pistols" Фото: Instagram talulahrm

Їхні стосунки залишалися непоміченими, поки журналісти таблоїда The Mail on Sunday не дізналися, що попередній роман Талули з Метью Райсом раптово закінчився.

"Талула і Метью довгий час зустрічалися, але, здається, романтика відійшла на другий план, поступившись місцем Томасу. Талула зустрічалася з Метью до весни, і він досі трохи шокований і засмучений тим, що між ними все закінчилося", — розповідало джерело.

Талула Райлі, зірка серіалу "Світ Дикого Заходу", прославилася крім кар'єри в кіно ще двома шлюбами з Ілоном Маском.

Ілон Маск і Талула Райлі Фото: Twitter Elon Musk

Перше весілля Талула та Ілон зіграли ще 2010 року. Через два роки вони розлучилися, знову одружилися 2013 року і знову розлучилися 2016 року.

У той час Ілон говорив: "Ми взяли перерву на кілька місяців, щоб подивитися, чи змусить розлука битися серце швидше, але, на жаль, цього не сталося".

Нагадаємо, Ілон Маск був помічений в італійському курортному містечку Портофіно разом зі своєю колишньою дівчиною Граймс.

У пари двоє дітей, але вони вже давно оголосили про розставання. Незабаром після того, як у Ілона і його співробітниці народилися близнюки. У Портофіно Ілон Маск і Граймс жили в одному готелі і навіть відвідали один і той самий захід: весілля спільного друга.