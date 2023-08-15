67-летняя актриса Анхела Молина стала лицом новой коллекции ZARA (фото)

Актриса показывает пример красиво стареющей женщины, которая не гонится за ушедшей молодостью, а с благодарностью принимает свой возраст.

67-летняя испанская актриса Анхела Молина, известная зрителям по таким картинам как "Неизвестный предмет желания", "Каморра, или Сложное переплетение женских судеб", "Демоны в саду", стала лицом новой коллекции минималистической одежды в нейтральных тонах от Zara под названием "Тринадцать кусочков". Фотографии звезды опубликованы на странице бренда в сети Instagram.

На черно-белых снимках фотографа Марио Сорренти она позирует в темных вещах и аксессуарах. Анхела не стала прятать морщины под фильтрами, не закрашивала седые волосы. Актриса вносит свой вклад в борьбу с эйджизмом, демонстрируя красивое старение без погони за молодостью и красотой.

В посте коллекция описывается следующим образом:

"Создано для женщины со своей индивидуальностью, которая постоянно учится и формируется благодаря своей любви к архитектуре, кино, живописи, литературе, музыке… Вечные изделия, в которых отсутствуют какие-либо излишества, позволяя женщине, излучающей элегантность и отношение, оставаться в центре".

Фото: ZARA Official Фото: ZARA Official

Молина считается одной из самых элегантных и стильных женщин Испании. Несмотря на то, что родила и вырастила пятерых детей, она остается стройной и изысканной. Она сделала головокружительную карьеру, четыре раза номинировалась на премию "Гойя", стала лауреатом премии латиноамериканских критиков (исп. Premios ACE) за роль Анхелы в фильме "Демоны в саду" (лучшая актриса, 1982). В 1986 году премию "Давид ди Донателло" (лучшая актриса, 1986).

Бренд Zara, пригласив возрастную актрису в качестве модели, поддержал разнообразие во всех его формах. В стране на уровне правительства объявлена борьба с дискриминацией по возрасту, и даже Министерство здравоохранения Испании запустило информационную кампанию по этой теме.

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