16 августа 2023 года: святого Антония — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя отказывать в помощи и подметать во дворе.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Антония. Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 году в христианской семье. Он рано стал сиротой, раздал все свое наследство беднякам и принял монашеский постриг. Прожил двадцать лет в одном из пустынных скитов. Братия разошлась из-за гонения латинян на православных, поэтому Антонию пришлось скитаться по миру. Затем он нашел на безлюдном берегу камень, на котором прожил целый год в молитвах и постах.
Что нельзя делать 16 августа:
- отказывать в помощи;
- подметать во дворе;
- убирать в доме.
Народные приметы и поверья:
- какая погода сегодня, такой будет и в начале октября;
- ветер дует с юга – зимой будет много снега;
- сильный ветер – зима тоже будет холодной;
- домашняя птица линяет – скоро похолодает.
День ангела празднуют:
Антон, Иван, Исаакий, Кузьма, Соломия.
Родились в этот день:
1920 год – Чарльз Буковски, американский поэт и писатель;
1954 год — Джеймс Кэмерон, канадский кинорежиссер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и мн. др.;
1958 год – Мадонна (наст. имя Луиза Вероника Чикконе), американская певица, танцовщица, актриса, лауреат множества премий;
1962 год — Юрий Издрик, украинский писатель, культуролог, автор концептуального журнального проекта "Четверг".
Также в этот день:
1925 год — вышла премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка";
1960 год — основана Международную академию астронавтики;
1985 год — Мадонна вышла замуж за актера Шона Пенна.