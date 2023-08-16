16 августа 2023 года: святого Антония — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя отказывать в помощи и подметать во дворе.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Антония. Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 году в христианской семье. Он рано стал сиротой, раздал все свое наследство беднякам и принял монашеский постриг. Прожил двадцать лет в одном из пустынных скитов. Братия разошлась из-за гонения латинян на православных, поэтому Антонию пришлось скитаться по миру. Затем он нашел на безлюдном берегу камень, на котором прожил целый год в молитвах и постах.

Что нельзя делать 16 августа:

отказывать в помощи;

подметать во дворе;

убирать в доме.

Народные приметы и поверья:

какая погода сегодня, такой будет и в начале октября;

ветер дует с юга – зимой будет много снега;

сильный ветер – зима тоже будет холодной;

домашняя птица линяет – скоро похолодает.

День ангела празднуют:

Антон, Иван, Исаакий, Кузьма, Соломия.

Родились в этот день:

1920 год – Чарльз Буковски, американский поэт и писатель;

1954 год — Джеймс Кэмерон, канадский кинорежиссер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и мн. др.;

1958 год – Мадонна (наст. имя Луиза Вероника Чикконе), американская певица, танцовщица, актриса, лауреат множества премий;

1962 год — Юрий Издрик, украинский писатель, культуролог, автор концептуального журнального проекта "Четверг".

Также в этот день:

1925 год — вышла премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка";

1960 год — основана Международную академию астронавтики;

1985 год — Мадонна вышла замуж за актера Шона Пенна.