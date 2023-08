The Killers извинились за то, что вызвали на сцену россиянина в Грузии, но скандал не утих

Музыканты пригласили на сцену сыграть с ними молодого человека, который сказал, что он из РФ. Это вызвало возмущение зрителей.

Группа The Killers принесла извинения после инцидента на концерте в Грузии. Там музыканты пригласили на сцену россиянина, часть зрителей выразила протест, а местное радио объявило, что убирает из эфира песни The Killers. Но скандал набирает обороты. О скандале писало издание Radio Tavisupleba.

Вечером 15 августа в Грузии, на стадионе Black Sea Arena выступила американская группа The Killers, у которой есть традиция приглашать зрителей из зала сыграть на барабанах.

На концерте в Грузии солист The Killers Брэндон Флауэрс пригласил молодого человека, державшего плакат "Если судьба будет благосклонна, сегодня я буду вашим барабанщиком". Флауэрс спросил, откуда он, и тот ответил, что из России. Фронтмен The Killers поинтересовался у зрителей, приемлемо ли для них то, что выбранный барабанщик оказался русским.

"Этот парень русский, вы не против, если он поднимется сюда? Я не против", — сказал Флауэрс и пригласил фаната на сцену

Несмотря на резко негативное отношение части собравшихся в зале слушателей, группа исполнила композицию вместе с российским барабанщиком.

Из зала раздались крики: "Россия — оккупант". Сам музыкант говорил, что музыка объединяет людей, в этой аудитории все "сестры и братья" друг другу, национальность не имеет значения и границ между странами быть не должно.

Часть зрителей в знак протеста покинула концерт, другие освистали выступление, организованное правительством Грузии в Black Sea Arena.

После этого инцидента радиостанция "Тбилиси" сообщила, что убирает из эфира музыку The Killers. "Мы поддерживаем большинство населения Грузии. Россия оккупант!", — говорится в сообщении радиостанции.

Руководство Black Sea Arena уже принесли извинения, заявив, что действия артиста на сцене не являются их позицией.

"Мы понимаем эмоции наших гостей. Поступок артиста на сцене — это не позиция Black Sea Arena. Мы осознаем свою долю ответственности, приносим искренние извинения и разделяем реакцию на случившееся. Россия — оккупант", — говорится в официальном заявлении.

The Killers также опубликовали пост в Facebook, в котором принесли извинения.

"Добрые люди Грузии, у нас не было намерения вас обидеть! У нас есть давняя традиция приглашать людей играть на барабанах, и со сцены казалось, что толпа не против, чтобы сегодняшний участник вышел на сцену. Мы понимаем, что комментарий о том, что вся аудитория и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неправильно понята. Мы не хотели никого обидеть, и мы извиняемся. Мы с вами, и надеемся на скорое возвращение", — написали музыканты.

Также на скандал отреагировала грузинская рок-группа LOUDspeakers, которая играла на разогреве у The Killers во время концерта на сцене Black Sea Arena.

"Хочу еще раз пожелать нашему другу — Украине победы! Грузии — единства, целостности и победы. Европа — наш дом! А Евросоюз — наше будущее!", — заявил лидер группы со сцены.

Позже музыканты опубликовали заявление в связи с инцидентом с российским барабанщиком на концерте The Killers.

"Мы думали, что играть на разогреве у The Killers — это гордость, но мы очень разочарованы и рассержены тем, что к игре на ударных допущен гражданин РФ, а также попыткой сделать так, чтобы русские и грузины обнялись. Надо знать, куда едешь! Россия — враг и оккупант!!!", — говорится в посте группы в Facebook.

Напомним, The Killers получили мировое признание благодаря своему дебютному альбому. Группа из Лас-Вегаса уже более 20 лет является гостем крупнейших мировых форумов и фестивалей. Созданные ими хиты, такие как Mr. Brightside, Somebody Told Me, Human и Read My Mind остаются любимыми композициями слушателей.

В Грузии они выступили в рамках Starring Georgia. Это двухлетняя кампания, в рамках которой Грузия примет у себя несколько музыкальных групп, творчество которых объединяет слушателей разных поколений и музыкальных жанров. К ним относятся Imagine Dragons, Nile Rodgers & Chic, FKJ, Damian Lazarus и All Day I Dream.

Напомним, в 2012 году группа пережила трагедию. Их саксофонист Томми Март покончил с собой.