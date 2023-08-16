Экстремальный разрез вместо мини: Дженнифер Лопес вышла на публику в смелом платье (фото)

Певица проводила деловую встречу, одевшись по этому случаю максимально соответствующе.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно гуляла по улицам мегаполиса в легком летнем мини-платье, теперь появилась в образе очень деловой леди, подобрав более соответствующий образу наряд, однако не менее смелый. В Нью-Йорке звезду заметили выходящей из офиса в сопровождении своего менеджера в летнем платье без рукавов персикового цвета, особенностью которого был настолько глубокий разрез спереди, что едва скрывал ее нижнее белье при ходьбе, пишет Daily Mail.

Если разрез позволял артистке продемонстрировать ее бедра, то туфли из плексигласа на высоком каблуке добавили ей роста. Она распустила свои светлые волосы и добавила оранжевые солнцезащитные очки-авиаторы в золотой оправе. В руках у нее была сумка Hermes Birkin и папка с документами, а на щапястье – дорогие часы..

Садясь в черный внедорожник, Лопес лучезарно улыбнулась зевакам.

Как предполагают журналисты, знаменитость, которая не только поет и снимается в кино, а и является успешной предпринимательницей, могла проводить встречи по поводу своего нового алкогольного напитка Delola, линии по уходу за кожей JLo Beauty или партнерских отношений с Coach и Intimissi.

Недавно Дженнифер вернулась с Капри, где во время отдыха продемонстрировала немало стильных образов и смелых купальников.

На прошлой неделе звезда была на острове Капри., а совсем недавно трогательно поздравила своего мужа Бена Аффлека с днем рождения.

Ранее Фокус писал, что Лопес отправилась в спортзал с очень редкой сумкой за 200 тысяч долларов.