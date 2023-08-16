Ким Кардашьян с огромном пауком на животе появилась на постере "Американской истории ужасов"

Ким Кардашьян предстала перед зрителями в зловещем образе.

42-летняя звезда реалити-шоу, бизнесвумен и королева Instgram Ким Кардашьян теперь добавила в копилку своих достижений и съемки в сериале. На страницах сериала "Американская история ужасов" появился постер с Ким, которая сыграла персонажа по имени Шивон Уолш в 12 сезоне под названием "Delicate", а компанию на съемочной площадке ей составили Эмма Робертс и Кара Делевинь. К касту также присоединились звезда "Наследников" Аннабель Декстер-Джонс и дебютанка Микаэла Хаэ Родригес.

На рисунке Кардашьян напоминает злодея из фильма о супергероях в длинном платиновом парике, с драматическим жутким макияжем и устрашающими контактными линзами. На ней – светло-голубой спортивный бюстгальтер цвета металлик, а кожа мерцает серебристым сиянием. Самым страшным в кадре является даже не взгляд Ким, а гигантский паук "черная вдова" на ее животе. Его длинные и тонкие ноги обвивают ее тело.

Фото: American Horror Story

Во время съемок Ким Кардашьян столкнулась с критикой со стороны тех, кто поддерживает забастовку сценаристов и актеров, похваставшись процессом создания сериала.

"Похоже, Ким Кардашьян не является другом рабочего движения", – заявил один из усастников забастовки WGA Ти Купер.

"АИУ: Delicate" – экранизация романа ужасов "Нежное состояние" Даниэль Валентайн. Она рассказывает историю актрисы Анны Олкотт (Эмма Робертс), мечтающую стать матерью. Она прошла несколько процедур ЭКО и начинает становиться параноиком из-за того, что таинственные силы мешают ей забеременеть, но никто, включая ее мужа, не верит ей. В конце концов она беременеет, но у нее случается выкидыш. Однако, несмотря на то, что ей сказали врачи, Анна все еще чувствует, как внутри нее растет ребенок, а ее тело имеет признаки беременности.

Кара Делевинь в роли Айвори Эмма Робертс в образе Анны Олкот Фото: American Horror Story

"По сути, это роман ужасов о беременности, исследующий не только настоящую физическую ужасность беременности, но и медицинский газлайтинг, который испытывают даже современные, очень привилегированные женщины во время беременности, и симптомы, которых, как мне кажется, мы как культура до сих пор не испытываем", – рассказала автор в беседе с Entertainment Weekly. Валентайн добавила, что при написании книги ее больше вдохновлял "Чужой", чем "Ребенок Розмари".

В свою очередь литературные критики отмечают, что Delicate Condition – это "феминистское обновление "Ребенка Розмари", в котором мы все нуждались".

Адаптация сценария – работа Хэлли Фейффер, а созданием сериала традиционно занимался Райан Мерфи. Выход нового сезона запланирован на 20 сентября этого года на стриминговом сервисе Hulu.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян готова прекратить сниматься в реалити-шоу ради работы юристом.