Родной сын Шварценеггера после похудения изменился до неузнаваемости (фото)

На путь похудения Кристофер Шварценеггер стал в 2020 году.

Младший из четырех родных детей американского актера и бывшего политик Арнольда Шварценеггера, 25-летний сын Кристофер, может, и не горит желанием стать "Мистером Олимпия", как его брат по отцу Джо Баэна, но упорства и трудолюбия ему тоже не занимать, если появляется цель. Папарацци сфотографировали молодого человека по дороге из спортзала в Лос-Анджелесе. На фото видно, что н заметно похудел и превратился в стройного мужчину, пишет Metro.

Кристофер не только похудел, но и подстригся. Если раньше его волосы были длинными и взлохмаченными, то сейчас привел их в порядок, сделав стрижку. Он продолжает носить небольшую бороду, не решаясь полностью побрить лицо.

По информации журналистов, Кристофер начал борьбу с лишним весом в 2020 году.

"Он поставил перед собой цель стать здоровым к выпускному балу в Мичиганском университете и придерживался ее. Он начал тренироваться и стал лучше выбирать еду. Несколько лет Крис отсутствовал в школе и жил как обычный студент колледжа, но сейчас он вырос и готов лучше заботиться о себе", – сообщил инсайдер, подчеркнув, что парень не использовал каких-то сложных или экстремальных диет. Сын Арнольда вместо этого сосредоточился на сокращении потребления нездоровой пищи и значительном увеличении режима тренировок.

В процессе достижения цели его поддерживали отец и старший брат Патрик.

Кристофера, как и остальных детей, "Железный Арни" воспитывал в строгости, заставлял рано вставать, закаляться и заниматься спортом. Мальчик увлекался серфингом, однако в 2011 году он неудачно упал с доски, получил тяжелые травмы ребер и коллапс легкого. Врачи запретили ему заниматься спортом, юноше пришлось принимать лекарства. Из-за гормонального дисбаланса он сильно располнел, что не способствовало уверенности в себе.

Кристофер сильно сбросил вес, если сравнивать его свежие фото с архивными

К тому же у Кристофера началась депрессия после того, как его отец в 2011 году признался в любовной связи с их домработницей Милдред Патрисией Баэной. У женщины родился сын Джозеф, и случилось это 2 октября 1997 года, всего на пять дней позже рождения Кристофера, который появился на свет 27 сентября.

В отличие от Кристофера, его брат-ровесник Джозеф просто одержим тренировками и здоровым образом жизни уже далеко не один год. Парень активно качается в спортзале, снимается в кино и много работает. Он куда более публичный, а упоминания о нем в прессе появляются с завидной регулярностью.

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