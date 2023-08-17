17 августа 2023 года: Семи спящих отроков — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя заниматься финансовыми вопросами и спорить.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина. Они были из благочестивых семей, дружили и служили вместе. Когда-то император Декий велел всем явиться в центре города и поклониться языческим богам. Отроки отказались это делать, ушли жить в пещеру, но Декий узнал об этом и приказал замуровать вход. Но Господь наслал на юношей сон, который длился два столетия, пока не закончились гонения за христианами. Отроки проснулись как после обычного сна и вышли из пещеры, заставив людей еще больше поверить в чудеса Божьи.

Что нельзя делать 17 августа:

заниматься финансовыми вопросами;

плевать в реку или колодец;

спорить, особенно со старшими людьми.

Народные приметы и поверья:

погода указывает на то, каким будет ноябрь;

жарко — будет хороший сенокос, а если дождливо – неудачный;

много росы — будет слабый урожай льна, но хорошо уродят орехи;

на кустах малины много ягод — ждите хороший урожай.

День ангела празднуют:

Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Семен, Дарья, Ирина.

Родились в этот день:

1943 год – Роберт Де Ниро, американский киноактер, режиссер, продюсер, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус";

1955 год — Игорь Смешко, украинский военно-политический деятель, лидер партии "Сила и Честь";

1960 год — Шон Пенн, американский актер, кинорежиссер, сценарист, обладатель "Оскара", "Золотого глобуса" и др. наград;

1968 год – Андрей Кузьменко (псевдоним Кузьма Скрябин; ум. 2015), украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер, лидер группы "Скрябін".

Также в этот день:

1771 год — британский химик Джозеф Пристли установил, что растения выделяют кислород;

1896 год — начало золотодобычи на Клондайке: Джордж Кармак закрепляет за собой права на участок Кролика ручья, мелкий приток реки Клондайк, переименовав его в ручей Удачи;

1908 год — вышел первый анимационный фильм "Фантасмагория" французского художника-карикатуриста Эмиля Коля;

1914 год — во Львове создана украинская национальная военная формация — легион "Украинских Сечевых Стрельцов";

2011 год — на околоземную орбиту выводят украинский спутник "Січ-2".