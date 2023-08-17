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Растущая Луна 17-30 августа 2023 года: что нельзя делать

Наталья Гулий
Фото: Getty Images

Сегодня, 17 августа, началась растущая фаза Луны, которая продлится до 30 августа.

Растущая Луна: что значит эта фаза

Растущая Луна — это период между новолунием и полнолунием. Растущая Луна похожа на узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — именно так начинается это фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Период растущей Луны считается благоприятным временем для начала новых проектов, задумывания целей и планирования будущего. Энергия Луны поддерживает рост и развитие ваших усилий.

Растущая Луна: что нужно делать

В период растущей Луны к нам легко приходят положительные перемены. Это считается хорошим временем для привлечения желаемых вещей в вашу жизнь — как материальных, так и духовных. Что нужно делать:

  • уверенно и без сомнений принимать решения;
  • проявлять инициативу и делать первые шаги;
  • брать на себя больше ответственности;
  • приступать к изучению чего-то нового;
  • прощаться с токсичными людьми.

Растущая Луна: что запрещено делать

  • ехать в далекие путешествия;
  • переедать;
  • сплетничать;
  • оставлять дела незаконченными;
  • садиться на строгую диету;
  • бездельничать и прожигать время;
  • вступать в конфликты с близкими.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl