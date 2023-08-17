Стиль жизни
Растущая Луна 17-30 августа 2023 года: что нельзя делать
Сегодня, 17 августа, началась растущая фаза Луны, которая продлится до 30 августа.
Растущая Луна: что значит эта фаза
Растущая Луна — это период между новолунием и полнолунием. Растущая Луна похожа на узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — именно так начинается это фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Период растущей Луны считается благоприятным временем для начала новых проектов, задумывания целей и планирования будущего. Энергия Луны поддерживает рост и развитие ваших усилий.
Растущая Луна: что нужно делать
В период растущей Луны к нам легко приходят положительные перемены. Это считается хорошим временем для привлечения желаемых вещей в вашу жизнь — как материальных, так и духовных. Что нужно делать:
- уверенно и без сомнений принимать решения;
- проявлять инициативу и делать первые шаги;
- брать на себя больше ответственности;
- приступать к изучению чего-то нового;
- прощаться с токсичными людьми.
Растущая Луна: что запрещено делать
- ехать в далекие путешествия;
- переедать;
- сплетничать;
- оставлять дела незаконченными;
- садиться на строгую диету;
- бездельничать и прожигать время;
- вступать в конфликты с близкими.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl