Растущая Луна 17-30 августа 2023 года: что нельзя делать

Сегодня, 17 августа, началась растущая фаза Луны, которая продлится до 30 августа.

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Растущая Луна: что значит эта фаза

Растущая Луна — это период между новолунием и полнолунием. Растущая Луна похожа на узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — именно так начинается это фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Период растущей Луны считается благоприятным временем для начала новых проектов, задумывания целей и планирования будущего. Энергия Луны поддерживает рост и развитие ваших усилий.

Растущая Луна: что нужно делать

В период растущей Луны к нам легко приходят положительные перемены. Это считается хорошим временем для привлечения желаемых вещей в вашу жизнь — как материальных, так и духовных. Что нужно делать:

уверенно и без сомнений принимать решения;

проявлять инициативу и делать первые шаги;

брать на себя больше ответственности;

приступать к изучению чего-то нового;

прощаться с токсичными людьми.

Растущая Луна: что запрещено делать

ехать в далекие путешествия;

переедать;

сплетничать;

оставлять дела незаконченными;

садиться на строгую диету;

бездельничать и прожигать время;

вступать в конфликты с близкими.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl