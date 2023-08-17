Зростаючий Місяць 17-30 серпня 2023 року: що не можна робити

Сьогодні, 17 серпня, розпочалася зростаюча фаза Місяця, яка триватиме до 30 серпня.

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Зростаючий Місяць: що означає ця фаза

Зростаючий Місяць — це період між молодиком і повним місяцем. Зростаючий Місяць схожий на вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — саме так починається ця фаза, що триває з 1 по 7 місячний день. Цей період вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, замислення цілей і планування майбутнього. Енергія місяця підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.

Зростаючий Місяць: що потрібно робити

У період зростаючого Місяця до нас легко приходять позитивні зміни. Це вважається хорошим часом для залучення бажаних речей у ваше життя — як матеріальних, так і духовних. Що потрібно робити:

упевнено і без сумнівів ухвалювати рішення;

проявляти ініціативу і робити перші кроки;

брати на себе більше відповідальності;

приступати до вивчення чогось нового;

прощатися з токсичними людьми.

Зростаючий Місяць: що заборонено робити

їхати в далекі подорожі;

переїдати;

пліткувати;

залишати справи незакінченими;

сідати на сувору дієту;

байдикувати та марнувати час;

вступати в конфлікти з близькими.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl