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Зростаючий Місяць 17-30 серпня 2023 року: що не можна робити

Фото: Getty Images

Сьогодні, 17 серпня, розпочалася зростаюча фаза Місяця, яка триватиме до 30 серпня.

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Зростаючий Місяць: що означає ця фаза

Зростаючий Місяць — це період між молодиком і повним місяцем. Зростаючий Місяць схожий на вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — саме так починається ця фаза, що триває з 1 по 7 місячний день. Цей період вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, замислення цілей і планування майбутнього. Енергія місяця підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.

Зростаючий Місяць: що потрібно робити

У період зростаючого Місяця до нас легко приходять позитивні зміни. Це вважається хорошим часом для залучення бажаних речей у ваше життя — як матеріальних, так і духовних. Що потрібно робити:

  • упевнено і без сумнівів ухвалювати рішення;
  • проявляти ініціативу і робити перші кроки;
  • брати на себе більше відповідальності;
  • приступати до вивчення чогось нового;
  • прощатися з токсичними людьми.

Зростаючий Місяць: що заборонено робити

  • їхати в далекі подорожі;
  • переїдати;
  • пліткувати;
  • залишати справи незакінченими;
  • сідати на сувору дієту;
  • байдикувати та марнувати час;
  • вступати в конфлікти з близькими.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl