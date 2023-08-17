Меган Маркл сияет на редком селфи с друзьями, пока принц Гарри в отъезде (фото)

В то время, пока принц Гарри поехал в Японию, его супруга стала чаще появляться на публике.

42-летняя Меган Маркл сходила на встречу с подругами, пока ее муж, 38-летний принц Гарри продолжает свой мини-тур по Азии. Об этом пишет PageSix.

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Герцогиня Сассекская улыбалась на свежем селфи в Instagram Story, которым поделилась одна из ее подруг.

"Запоздалые празднования дня рождения с этими прекрасными музами", — подписала Мика Харрис публикацию в социальных сетях, уточнив, что Серж Норман отсутствует на встрече. Примечательно, что Норман — стилист, который делал прическу Маркл в день ее свадьбы в мае 2018 года.

На солнечном снимке Маркл обняла поэтессу Клео Уэйд и колориста Кади Ли, сидя за столом. Бывшая актриса, на которой, казалось, было минимум макияжа, выглядела стильно в черной майке. На шее у Маркл был золотой кулон от Ариэля Гордона стоимостью от 1800 до 2600 долларов.

Хотя в подписи к снимку не указано, чей праздник отмечается, вероятно, что девушки встретились отметить день рождения Меган Маркл, которой 4 августа исполнилось 42 года.

Ранее Фокус писал, как Меган Маркл отметила свой день рождения.