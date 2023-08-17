Сайт футфетишистов предложил Марго Робби огромную сумму за фото ее ног

Аналогичное предложение поступило и Райану Гослингу, сыгравшему Кена.

Успех фильма Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби в главной роли принес актрисе не только внушительный гонорар, но и удивительные предложения, способные еще больше улучшить финансовое состояние австралийской актрисы. Как пишет Daily Mail, ей обещают невероятную сумму денег за то, чтобы она поделилась фотографиями своих ног на платформе Fun With Feet.

"Дорогая Марго, меня зовут Лиз, и я зарабатываю тысячи фотографий ног на Fun With Feet. Я хотела бы сотрудничать с вами в создании вдохновленного Барби контента, который принесет нам обоим миллионы. Кроме того, Fun with Feet предлагает вам 250 000 фунтов стерлингов (492 000 австралийских долларов) в качестве стартового бонуса. Если я права, мы сможем извлечь выгоду из нашего сходства — и одержимости всего мира всеми вещами Барби — до бесконечности, и все благодаря нашим ногам!" – написала представитель ресурса.

По информации таблоида, аналогичное письмо получил и сыгравший Кена Райан Гослинг. Правда, во сколько оценили снимки его ног, не сообщается.

Предложение поступило после того, как стало известно, что Робби заработала уже свыше 50 миллионов долларов в виде гонорара и бонусов после выхода фильма "Барби" в мировой прокат. К тому же Марго является продюсером картины.

Feet Finder – это самый крупный сайт, где можно продавать фото ног. Он работает с 2019 года. Сайт зарегистрирован в США, целевая аудитория – жители США, Канады, Великобритании и Латинской Америки. Контент на Feet Finder предназначен в первую очередь, конечно же, для футфетишистов. Для справки: это сексуальная девиация, где объектом возбуждения являются ступни – женские или мужские, в зависимости от ориентации.

Платформа чем-то напоминает биржу: все пользователи делятся на селлеров и потенциальных покупателей. Продавцы или авторы – это те, кто выставляет снимки своих ног, назначая за них цену. До совершения сделки контент заблюривается, а уже после платежа снимок переходит к счастливому покупателю, который может любоваться им вволю. Контент на сайте разбит на категории, где можно увидеть фото красивых ног, грязных ног, педикюра, ног в нейлоновых колготах и многое другое.

Фото: Feet Finder

Возвращаясь к фильму "Барби", напомним, что его сценарий, основанный на истории игрушек Mattel, был написан Гретой Гервиг в соавторстве с мужем Ноа Баумбахом. Сейчас общая сумма кассовых сборов ленты превысила 1,03 миллиарда долларов.

Ранее Фокус писал, что успех картины побудил создателей "Барби" задуматься о продолжении. Предположительно, работать над сиквелом будет та же команда, что и над оригинальным фильмом.