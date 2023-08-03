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Стиль жизни

"Барби" официально стал самым кассовым фильмом, который создала женщина

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Фото: Warner Bros. | Райан Гослинг и Марго Робби в фильме "Барби"

До этого рекорд держала "Чудо-женщина" с Галь Гадот.

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Фильм "Барби" Греты Гервиг официально стал самым кассовым в истории от режиссера-женщины. Об этом сообщает Hypebeast.

Картина о самой популярной кукле в мире за две недели в прокате собрала 850 млн долларов, что позволило ей установить рекорд среди фильмов, снятых женщинами. "Барби" опередила предыдущего рекордсмена — фильм "Чудо-женщина" Патти Дженкинс 2017 года с Галь Гадот в главной роли, который заработал 822,9 млн долларов.

Картина Гервиг уверенно приближается к отметке в 1 млрд долларов и может пересечь ее уже после третьих прокатных выходных.

Как известно, уже после первого уикенда в прокате фильм установил рекорд среди картин, снятых женщинами. За первые выходные "Барби" собрала 155 млн долларов.

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Марго Робби в фильме "Барби" Fullscreen
Марго Робби в фильме "Барби"
Фото: Warner Bros. Pictures

Также картина Греты Гервиг собрала самый кассовый премьерный уикенд 2023 года, обойдя предыдущего рекордсмена, фильм "Братья Супер Марио в кино", который собрал за первые выходные 146 млн долларов.

Райан Гослинг в фильме "Барби" Fullscreen
Райан Гослинг в фильме "Барби"
Фото: Скриншот

Напомним, звезда "Барби" выбрала для фотосессии юбку украинского бренда.

Также Фокус писал о том, будет ли продолжение фильма Греты Гервиг.