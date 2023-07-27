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Стиль жизни

Стало известно, будет ли продолжение фильма "Барби"

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Фото: Warner Bros. | Марго Робби в роли Барби

Режиссер Грета Гервиг ответила на вопросы журналистов.

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Режиссер картины "Барби" Грета Гервиг рассказала, стоит ли ожидать продолжения истории о самой популярной кукле в мире. Об этом пишет The New York Times.

По словам создателя драмы, пока она все сказала и не планирует снимать вторую часть "Барби".

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"Сейчас это все, что у меня есть. В конце работы над каждым фильмом я чувствую, что у меня никогда не будет другой идеи, и я сделала все, что когда-либо хотела сделать. Я бы не хотела разрушать чью-то мечту, но пока у меня ноль идей", — призналась режиссер, которая также известна работой над картиной "Маленькие женщины".

Актеры и режиссер фильма "Барби" Fullscreen
Актеры и режиссер фильма "Барби"
Фото: Getty Images

В картине Греты Гервиг Барби (Марго Робби) живет в Барбиленде и начинает испытывать экзистенциальный кризис, поэтому ей нужно попасть в реальный мир и найти девочку, которая ею играет. Впрочем, в другом мире Барби и ее парень Кен (Райан Гослинг) сталкиваются с патриархатом и мизогинией.

Картина оказалась гораздо глубже, чем ожидали фанаты, ведь сюжет "Барби" держался в секрете.

Напомним, как бы члены королевской семьи Великобритании выглядели в мире Барби.

Также Фокус писал о критике фильма "Барби" Илоном Маском.