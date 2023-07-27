Стало відомо, чи буде продовження фільму "Барбі"
Режисерка Грета Гервіг відповіла на запитання журналістів.
Режисерка картини "Барбі" Грета Гервіг розповіла, чи варто очікувати продовження історії про найпопулярнішу ляльку у світі. Про це пише The New York Times.
За словами творця драми, наразі вона все сказала і поки не планує знімати другу частину "Барбі".
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"Наразі це все, що я маю. Наприкінці роботи над кожним фільмом я відчуваю, що я ніколи не матиму іншої ідеї, і я зробила все, що коли-небудь хотіла зробити. Я б не хотіла руйнувати чиюсь мрію, але поки що маю нуль ідей", — зізналася режисерка, яка також відома роботою над картиною "Маленькі жінки".
У картині Грети Гервіг Барбі (Марго Роббі) живе у Барбіленді та починає відчувати екзистенційну кризу, тому їй потрібно потрапити у реальний світ та знайти дівчинку, яка нею грається. Втім, в іншому світі Барбі та її хлопець Кен (Раян Гослінг) стикаються з патріархатом та мізогінією.
Картина виявилася набагато глибшою, ніж очікували фанати, адже сюжет "Барбі" тримався в секреті.
Нагадаємо, як би члени королівської родини Великобританії виглядали у світі Барбі.
Також Фокус писав про критику фільму "Барбі" Ілоном Маском.