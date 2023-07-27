Стало відомо, чи буде продовження фільму "Барбі"

Режисерка Грета Гервіг відповіла на запитання журналістів.

Related video

Режисерка картини "Барбі" Грета Гервіг розповіла, чи варто очікувати продовження історії про найпопулярнішу ляльку у світі. Про це пише The New York Times.

За словами творця драми, наразі вона все сказала і поки не планує знімати другу частину "Барбі".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Наразі це все, що я маю. Наприкінці роботи над кожним фільмом я відчуваю, що я ніколи не матиму іншої ідеї, і я зробила все, що коли-небудь хотіла зробити. Я б не хотіла руйнувати чиюсь мрію, але поки що маю нуль ідей", — зізналася режисерка, яка також відома роботою над картиною "Маленькі жінки".

Актори та режисер фільму "Барбі" Фото: Getty Images

У картині Грети Гервіг Барбі (Марго Роббі) живе у Барбіленді та починає відчувати екзистенційну кризу, тому їй потрібно потрапити у реальний світ та знайти дівчинку, яка нею грається. Втім, в іншому світі Барбі та її хлопець Кен (Раян Гослінг) стикаються з патріархатом та мізогінією.

Картина виявилася набагато глибшою, ніж очікували фанати, адже сюжет "Барбі" тримався в секреті.

Нагадаємо, як би члени королівської родини Великобританії виглядали у світі Барбі.

Також Фокус писав про критику фільму "Барбі" Ілоном Маском.