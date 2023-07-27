Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Стало відомо, чи буде продовження фільму "Барбі"

барбі, фільм барбі, марго роббі, грета гервіг, чи буде друга частина барбі, продовження барбі, барбі 2
Фото: Warner Bros. | Марго Роббі в ролі Барбі

Режисерка Грета Гервіг відповіла на запитання журналістів.

Related video

Режисерка картини "Барбі" Грета Гервіг розповіла, чи варто очікувати продовження історії про найпопулярнішу ляльку у світі. Про це пише The New York Times.

За словами творця драми, наразі вона все сказала і поки не планує знімати другу частину "Барбі".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Наразі це все, що я маю. Наприкінці роботи над кожним фільмом я відчуваю, що я ніколи не матиму іншої ідеї, і я зробила все, що коли-небудь хотіла зробити. Я б не хотіла руйнувати чиюсь мрію, але поки що маю нуль ідей", — зізналася режисерка, яка також відома роботою над картиною "Маленькі жінки".

Актори та режисер фільму "Барбі" Fullscreen
Актори та режисер фільму "Барбі"
Фото: Getty Images

У картині Грети Гервіг Барбі (Марго Роббі) живе у Барбіленді та починає відчувати екзистенційну кризу, тому їй потрібно потрапити у реальний світ та знайти дівчинку, яка нею грається. Втім, в іншому світі Барбі та її хлопець Кен (Раян Гослінг) стикаються з патріархатом та мізогінією.

Картина виявилася набагато глибшою, ніж очікували фанати, адже сюжет "Барбі" тримався в секреті.

Нагадаємо, як би члени королівської родини Великобританії виглядали у світі Барбі.

Також Фокус писав про критику фільму "Барбі" Ілоном Маском.