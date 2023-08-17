Сальма Хайек рассказала о первом выходе на красную дорожку

Актрисе пришлось надеть мужской костюм, потому что платья ей достать не удалось.

Сальма Хайек — одна из самых известных кинозвезд в мире, благодаря таким ролям, как "От заката до рассвета", "Отчаянный", "Догма", "Дикий, дикий Запад" и "Фрида", и это лишь некоторые из них. Но в интервью журналу W Magazine Сальма рассказала о том, как пришлось добиваться известности, о своем самом первом выходе на красную дорожку и о съемках в культовом сериале "Черное зеркало".

Потрясающая 56-летняя актриса начала свою карьеру в Голливуде в 1990-х, после того как она шагнула в актерский мир с двумя теленовеллами Un Nuevo Amanecer и Teresa.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Сальма Хайек

Сальма призналась, что перед съемками в "Черном зеркале" она не смотрела этот сериал, потому что считала его страшным.

"Черное зеркало" был сериалом, о котором говорили все, но я действительно боюсь всего ужасного. Я не смотрела его, потому что потом бы не смогла спать", — говорит она.

После того как ее попросили присоединиться к последнему сезону сериала, 56-летняя актриса "набралась смелости", чтобы просмотреть несколько эпизодов, и ей понравилось то, что она увидела. В одной из серий Хайек играет версию самой себя, актрису, которая играет написанную искусственным интеллектом версию персонажа, которого играет другая актриса. Для шоу, которое известно тем, что предсказывало ужасающие последствия современных технологий, тревожная предпосылка была особенно пророческой. Вскоре после премьеры эпизода 15 июня Голливуд остановился из-за забастовки, которая, среди прочего, надеется решить надвигающуюся перспективу ИИ.

Актриса признается, что когда начинала свою карьеру в кино, ее привлекали мужские персонажи. Не потому что она хотела стать мужчиной, а просто потому что они, по словам Хайек "были единственными хорошими персонажами в сценариях".

"Но мы прошли долгий путь, и теперь есть много замечательных персонажей для женщин. Мне просто так повезло, что я выжила в этой индустрии и увидела этот момент, когда он настал", — говорит Сальма.

Сальму Хайек до сих пор помнят по ее роли вампирши в картине "От заката до рассвета", но сама он относится к ней скептически.

"Это была очень, очень маленькая роль. Мне пришлось быть в бикини половину того короткого времени, что я была на экране, и мне пришлось танцевать со змеей, которой я боялась. Так что это казалось действительно плохой работой, но в то время она мне действительно была нужна. Я была потрясена, когда мои пять минут на экране стали такими запоминающимися и что люди до сих пор говорят об этом фильме. Не говоря уже о том, что это был фильм ужасов. Меня пугали даже актеры в гриме. Меня напугала собственная маска, когда я превратилась в монстра и увидела себя в зеркале", — вспоминает актриса.

Прорывной ролью для нее стала картина "Отчаянный" (1995) с Антонио Бандерасом.

Но тогда Сальма Хайек была настолько малоизвестной, что ей даже не смогли подобрать платье для ее первой голливудской красной дорожки.

Сальма Хайек на своей первой красной дорожке Фото: Getty Images

"У меня не было никаких связей. Единственный контакт у меня был в Hugo Boss, поэтому я носила мужской костюм. Просто потому, что никто другой не дал мне ничего надеть", — рассказала актриса.

Напомним, карьера Сальмы Хайек началась с теленовеллы 1988 года "Новый любовник".

Сальма дебютировала в кино в 1993 году в роли Гаты в Mi Vida Loca.

Ее прорывная роль пришлась на 1995 год, когда она сыграла Каролину в фильме Роберта Родригеса "Отчаянный" с Антонио Бандерасом.

Недавно Фокус писал о Сальме Хайек и прочих знаменитостях, которые вышли замуж за миллиардеров.