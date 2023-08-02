Сальма Хайек и Миранда Керр: знаменитости, которые связали себя узами брака с миллиардерами

Звезды кино и телешоу обычно достаточно состоятельны и ищут пару в своем круге общения. Но иногда они женятся на очень больших деньгах.

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Обычно мы думаем о знаменитостях как о супербогатых, но некоторые из них женятся, или выходят замуж за тех, кто намного их богаче. И зачастую это не слишком публичные личности, имена которых упоминаются разве что в списке "Форбс". Кто из звезд связал себя узами брака с миллиардерами и как они познакомились, пишет BuzzFeed.

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Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

В 2009 году суперзвезда Сальма Хайек вышла замуж за бизнес-магната, который возглавил конгломерат предметов роскоши, основанный его отцом, миллиардером Франсуа Пино. По данным Forbes, состояние семьи Пино составляет около 38,7 миллиарда долларов.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Фото: Getty Images

Сообщается, что пара познакомилась на гала-вечере, состоявшемся в мраморном дворце Пино в 2006 году.

Миранда Керр и Эван Шпигель

В 2017 году Миранда Керр вышла замуж за миллиардера Эвана Шпигеля, соучредителя и генерального директора Snapchat. По данным Forbes, его состояние составляет около 2,7 миллиарда долларов.

Миранда Керр и Эван Шпигель Фото: mirandakerr/instagram

Они познакомились, когда сидели рядом на мероприятии Louis Vuitton в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 2014 году.

Кейли Куоко и Карл Кук

Кейли встречалась со своим коллегой Джонни Галэки, исполнителем роли застенчивого физика-экспериментатора. И хоть у сериальной пары все закончилось хорошо, Куоко и Галэки расстались.

Позже у нее был роман с Генри Кавиллом. В 2013 году актриса вышла замуж за теннисиста Райана Свитинга, но брак распался через три года.

Ее следующим мужем стал богатый наследник и сын миллиардера Карл Кук. Свадьбу сыграли в 2018 году на семейном ранчо Кука. Но брак расстроился уже через четыре года.

Кейли Куоко и Карл Кук

Карл Кук — сын основателя Intuit Скотта Кука. По данным Bloomberg , состояние Скотта составляет около 5,69 миллиарда долларов.

Они познакомились в 2016 году на конном шоу и сблизились из-за взаимной любви к животным.

В 2021 году они объявили, что расходятся, потому что "осознали, что [их] нынешние пути ведут [их] в противоположных направлениях".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Сын известной пары Виктории и Дэвида Бекхэма с детства жил в роскоши. Но женился он на очень богатой наследнице.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

Свадьба состоялась в 2022 году. Актриса и модель Никола Пельтц — дочь миллиардера-инвестора Нельсона Пельца. По данным Forbes, его состояние составляет около 1,5 миллиарда долларов.

Никола впервые встретила Бруклина на фестивале Coachella в 2017 году, когда их познакомил один из ее братьев. Однако в то время они оба были в отношениях.

Снова их пути пересеклись в 2019 году на вечеринке Леонардо ДиКаприо в честь Хэллоуина. В январе следующего года они объявили, что встречаются в Instagram.

Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд

Ники вместе с сестрой Пэрис была главной тусовщицей начала 2000-х. Она немного работала моделью, иногда снималась с сестрой. У нее были романы с Иэном Соммерхолдером и брак с бизнесменом Тоддом Мейстером, который был расторгнут спустя три месяца.

Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд

А в 2015 году Ники Хилтон, наследница отельной империи, вышла замуж за Джеймса Ротшильда, наследника известной банковской семьи. Хотя точные цифры не подтверждены, собственный капитал большой расширенной семьи Ротшильдов оценивается в пределах от 400 миллиардов долларов до 1 триллиона долларов, а личное состояние Джеймса оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Сообщается, что пара познакомилась на итальянской свадьбе Петры Экклстоун и Джеймса Станта в 2011 году.

Джерри Холл и Руперт Мердок

Супермодель Джерри Холл известна, как обманутая жена Мика Джаггера. Они прожили вместе девять лет, у них родились четверо детей, а в 1999 году Джерри выяснила, что их брак, заключенный на Бали – недействителен.

Так что за медиа-магната-миллиардера Руперта Мердока она вышла по всем правилам. Мердок возглавлял News Corp и Fox Corp с 2016 по 2022 год. По данным Bloomberg , его собственный капитал составляет около 8,5 миллиарда долларов.

Джерри Холл и Руперт Мердок Фото: Getty Images

Они познакомились летом 2015 года, когда Джерри был в пресс-туре в поддержку The Graduate в Австралии. Их познакомила племянница сестры Руперта.

Однако в июне 2022 года он якобы объявил о своем решении расстаться в электронном письме, написав: "Джерри, к сожалению, я решил положить конец нашему браку. У нас, безусловно, были хорошие времена, но мне еще многое предстоит сделать. Мой нью-йоркский адвокат немедленно свяжется с вашим".

Мердок пытался дать Джерри меньше денег, чем она хотела, но в итоге согласился на некую баснословную сумму.

Интересно, но их соглашение о разводе запретило ей давать сценаристам "Наследников", которые были вдохновлены семьей Мердока, какие-либо сюжетные идеи.

Джанет Джексон и Виссам аль-Мана

С 2012 по 2017 год Джанет Джексон была замужем за Виссамом аль-Мана, чья семья заработала состояние в нескольких отраслях, включая модную индустрию, автомобили, недвижимость, СМИ и продукты питания. Согласно Essence , его собственный капитал оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

Джанет Джексон и Виссам аль-Мана

Сообщается, что они познакомились на открытии отеля в Дубае в 2010 году.

Эль Макферсон и Джеффри Соффер

Супермодель Эль Макферсон была замужем за миллиардером-застройщиком Джеффри Соффером с 2013 по 2017 год. Forbes оценивает его состояние в 2,2 миллиарда долларов.

Эль Макферсон и Джеффри Соффер

Пара встречалась два года, прежде чем расстаться впервые в марте 2012 года. Однако после того, как Джеффри получил травму в результате крушения вертолета в ноябре того же года, они воссоединились.

Стефани Сеймур и Питер Брант

В 1995 году супермодель Стефани Сеймур, бывшая девушка и муза рокера Эксла Роуза вышла замуж за миллионера Питера Бранта, наследника газетного бизнеса своего отца. По данным New York Times , его собственный капитал составлял около 1,7 миллиарда долларов в 2007 году, но из-за рецессии к 2010 году он упал до менее 500 миллионов долларов.

Стефани Сеймур и Питер Брант с сыном, Питером-младшим

Фотограф Санте Д’Орацио познакомил их, когда Питер еще был женат на своей первой жене Сэнди Брант. Он женился на Стефани в том же году, когда оформил развод с Сэнди.

В 2009 году Питер и Стефани прошли очень громкий и грязный бракоразводный процесс. Однако в следующем году они помирились и отозвали заявление о разводе.

Кендра Спирс и принц Рахим Ага-хан

Супермодель Кендра Спирс, лицо Prada, Calvin Klein и прочих модных брендов, вышла замуж за принца Рахима, прямого потомка пророка Мухаммеда в 2013 году.

Кендра Спирс и принц Рахим Ага-хан

Он сын имама и филантропа принца Карима Ага Хана IV, чей собственный капитал в 2013 году оценивался в 13,3 миллиарда долларов. Карим и его семья живут в Женеве, а сам он прославился романами с моделями и принцессами. Дед Рахима также был сердцеедом, среди его пассий были голливудские дивы Джоан Фонтейн и Рита Хейворт.

Сообщается, что пара была представлена ​​друг другу Наоми Кэмпбелл на вечеринке. У пары родились двое детей, но они развелись в 2022 году.

Джейн Фонда и Тед Тернер

Джейн Фонда была замужем за владельцем СМИ Тедом Тернером, который основал CNN, с 1991 по 2001 год. Forbes оценивает его состояние в 2,4 миллиарда долларов.

Джейн Фонда и Тед Тернер

В 1990 году Тед услышал, что Джейн разводится с Томом Хейденом, поэтому, несмотря на то, что не знал ее по-настоящему, он позвонил ей и пригласил на свидание. Сначала она отказалась, но он продолжал преследовать ее в течение шести месяцев, пока она не согласилась пойти с ним на свидание.

Джейн ушла из актерского бизнеса, но после вернулась, когда поняла, что несчастна. У пары также были проблемы с общением из-за того, что они проводили много времени порознь, что способствовало распаду их брака.

Эллен Баркин и Рональд Перельман

Актриса Эллен Баркин и финансист-миллиардер Рональд Перельман были женаты с 2000 по 2006 год. По данным Forbes , его состояние составляет 1,6 миллиарда долларов.

Сообщается, что они встретились на афтепати Vanity Fair Oscars в 1999 году. Его реплика для пикапа была: "Итак, ты замужем, или свободна, или как?".

Эллен Баркин и Рональд Перельман

Рональд развелся с ней буквально за несколько дней. При разводе Эллен получила "скромные" 20 миллионов долларов, но затем продала драгоценности, которые он ей подарил, включая ее обручальное кольцо, на аукционе за 20,3 миллиона долларов.

Талула Райли и Илон Маск

Звезда "Мира Дикого Запада", Талула Райли не единожды, а дважды была замужем за самым богатым человеком в мире – Илоном Маском. Правда тогда он еще не был таковым. Первый брак длился с 2010 по 2012, а второй — в 2013–2016 годах. Сейчас, по данным Forbes , он является самым богатым человеком в мире с состоянием около 239,3 миллиарда долларов.

Талула Райли и Илон Маск Фото: Twitter Elon Musk

Пара начала встречаться после встречи в баре в Лондоне в 2008 году. После первого развода они ненадолго возобновили свои отношения и снова поженились, потому что "было глупо быть вместе не состоящими в браке после того, как они сошлись".

Сейчас Талула Райли помолвлена со звездой "Реальной любви" Томасом Броди-Сангстером.

И еще одна актриса собралась замуж за миллиардера. Бывшая девушка модели Кары Делевинь, актриса Эшли Бенсон обручилась с Брэндоном Дэвисом, внуком миллиардера, нефтяного магната и бизнес-магната Марвина Дэвиса. По данным Forbes , до своей смерти в 2004 году состояние Марвина составляло около 4,4 миллиарда долларов.

Эшли Бенсон и Брэндон Дэвис Фото: Getty Images

Помолвка состоялась в июле 2023 года и сейчас пара готовится к свадьбе. По слухам, они познакомились через общих друзей.