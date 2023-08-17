Сандра Буллок "с разбитым сердцем" из-за скандала с ее "Оскаром", — источник

Футболист Майкл Оэр, кем была вдохновлена история в фильме "Невидимая сторона", рассказывает о неправдивости картины.

59-летняя американская актриса Сандра Буллок осталась "с разбитым сердцем", узнав об обвинениях, сделанных бывшей звездой НФЛ Майклом Оэром, который вдохновил фильм 2009 года "Невидимая сторона". Об этом пишет Daily Mail.

Из-за обвинений футболиста актрису могут лишить "Оскара", который она получила за роль вымышленной матери спортсмена в биографической картине.

Фильм был адаптирован по книге 2006 года. Он рассказывает историю Оэра, одного из 13 детей, рожденных от наркозависимой матери, и его подъема до футбольной звезды после того, как его "усыновила", казалось бы, семья Туохи.

37-летний нападающий утверждал в судебных документах, что Шон и Ли Энн Туохи на самом деле никогда не усыновляли его, хотя они получили выгоду от его успеха.

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Сандра Буллок Фото: Getty Images

Теперь 59-летняя звезда экрана "ненавидит", что ее упорный труд и преданность истории, которую она считала правдивой, "запятнаны".

"Она ненавидит, что такая замечательная история, захватывающий фильм и время в ее нынешней жизни запятнаны", — сказал источник изданию. "Теперь люди не будут смотреть, а если будут смотреть, то будут реагировать совсем по-другому на его первоначальный замысел".

"В фильм было вложено столько тяжелой работы, что все они считали это правдой, и теперь это было поставлено под сомнение, Сандру просто бесконечно расстраивает то, что время в ее жизни, которое было таким особенным, теперь омрачено совсем другим".

Сандра Буллок Фото: Getty Images

Инсайдер отметил, что смерть бойфренда актрисы была тяжелым эмоциональным периодом для нее, и теперь она "с разбитым сердцем" из-за последствий новостей от Майкла Оэра.

Напомним, Сандру Буллок могут лишить "Оскара".

Также Фокус писал о первом появлении Сандры Буллок на публике после смерти ее жениха.