Сандру Буллок могут лишить "Оскара": в чем причина

В 2009 году звезда экрана сыграла в биографическом фильме о жизни футболиста Майкла Оэра.

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59-летнюю американскую актрису Сандру Буллок могут лишить "Оскара", которого она получила за роль в биографическом фильме 2009 года "Невидимая сторона". Об этом пишет TMZ.

Американский футболист Майкл Оэр, о котором сняли картину, заявил, что определенные события в фильме показаны неправдиво. Например, семья Туохи не усыновляла спортсмена. Он заявляет, что семья достаточно заработала с проекта, а сам Оэр ничего не получил.

Пользователи соцсетей начали требовать лишить Сандру Буллок награды за сыгранную роль в этом фильме.

Звезда экрана сыграла роль вымышленной мамы Оэра — Ли Энн Туохи. А футболиста на экране воплотил Куинтон Аарон, который сейчас защищает Сандру Буллок и считает неуместными обвинения в ее сторону.

Сандра Буллок Фото: sandra.bullock.official

Семья Туохи утверждает, что Майкл Оэр пытался взыскать с них 15 миллионов долларов США перед подачей в суд.

Трейлер фильма "Невидимая сторона"

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Напомним, почему актриса исчезла после фильма "Затерянный город".

Также Фокус писал о первом появлении Сандры Буллок на публике после смерти ее бойфренда, фотографа Брайана Рэндалла.