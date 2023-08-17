Бритни Спирс заметили без обручального кольца на фоне новостей о разводе (фото)
Накануне стало известно, что артистка и Сэм Асгари разрывают отношения после года официального союза.
41-летнюю американскую певицу Бритни Спирс заметили без обручального кольца через несколько часов после того, как появились новости о ее разводе с мужем Сэмом Асгари. Об этом пишет Page Six.
Артистку сфотографировали за рулем ее белого Mercedes-Benz в Лос-Анджелесе в среду, 16 августа 2023 года. На снимках папарацци четко видно руку знаменитости без обручального кольца.
Спирс добавила к летнему образу пару браслетов и розовые солнцезащитные очки.
Как оказалось, Асгари также недавно снял обручальное кольцо. В прошлом месяце его сфотографировали без символического аксессуара.
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Ранее в тот же день стало известно, что 41-летняя Спирс и 29-летний актер иранского происхождения разводятся после года брака.
Источники сообщили, что Асгари уже переехал из их совместного дома в Таузент-Оакс, Калифорния, после ссоры и предполагаемой неверности певицы.
Они поженились в 2022 и пережили в тот же год выкидыш у Бритни Спирс.
Напомним, Сэм Асгари начал шантажировать певицу.
Также Фокус писал о причинах развода Бритни Спирс и Сэма Асгари.