Армейские ботинки и цветные кроссовки: главные антитренды обуви на осень 2023
В моду неожиданно вернулись балетки и ботильоны, но цветные кроссовки, сапоги с гармошкой на голенище и еще пары обувных трендов пора спрятать в гардероб.
Некоторые старые обувные тенденции возвращаются, но другие популярные в последнее время стили потеряли популярность.
Туфли с пряжками и массивные каблуки остаются в моде, как и оригинальные балетки, которые внезапно стали популярными после того, как стилисты долго вычеркивали их из списков модных обновок.
С другой стороны, ботинки с выступающей массивной подошвой и туфли с круглым носком теряют популярность.
Фокус собрал главные антитренды обуви сезона осень 2023. Эта обувь еще может вернуться в моду, так что просто припрячьте ее до лучших времен.
Цветные кроссовки
Разноцветные кроссовки, кроссовки с цветными полосами, неоновые кроссовки – это очевидный антитренд.
Простые кроссовки классического фасона, белые, или черные — более безопасный выбор. Если не знаете о чем речь – вспомните кроссовки, которые носит икона стиля Кейт Миддлтон. И ушла в прошлое нарочитая демонстрация бренда. Теперь в моде спортивная элегантная простота. Не в моде и слишком массивная подошва.
Сапоги с гармошкой на голенище
Такие сапоги долгое время были в моде, но теперь гармошка на щиколотке не приветствуется. Если любите сапоги – выберите простую модель с прямым голенищем. Или просто обычные классические модели без обилия лишних складок.
А вот насчет каблука стилисты ничего не говорят. Так что жокейские сапоги без каблука, или сапоги на устойчивом удобном каблуке – это ваш выбор.
Круглый носок
Туфли, сапоги и ботинки с круглым носком были популярны в 2010-х. Теперь это антитренд. Впрочем, хоть в моду и вернулись острые носки, стилисты сомневаются, что круглый носок так быстро исчезнет с улиц. Все-таки он куда более удобный, чем острый, хоть и выглядит немного устаревшим.
В конце концов, всегда можно объявить себя приверженцем ретро-стиля.
Ботинки с массивной подошвой
Ботинки на массивной "тракторной" подошве, иногда контрастного цвета, были на пике моды в прошлом году.
И, как говорят стилисты, их заносили до дыр. Если вы любите ботинки, то в моде ботинки-челси, или классические ботильоны на небольшом устойчивом каблуке.
Армейские ботинки
Одно время на пике моды были армейские ботинки на шнуровке, или модели, которые им подражали.
Но осенью 2023 года такие ботинки уже не в трендах. Зато им на смену пришел неожиданный тренд – мотоциклетные ботинки, или более лаконичные модели – те же челси.
Напомним, ранее Фокус писал о том какие джинсы вышли из моды. Дырки, блестки и джоггеры уже не в тренде.