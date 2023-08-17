Армейские ботинки и цветные кроссовки: главные антитренды обуви на осень 2023

В моду неожиданно вернулись балетки и ботильоны, но цветные кроссовки, сапоги с гармошкой на голенище и еще пары обувных трендов пора спрятать в гардероб.

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Некоторые старые обувные тенденции возвращаются, но другие популярные в последнее время стили потеряли популярность.

Туфли с пряжками и массивные каблуки остаются в моде, как и оригинальные балетки, которые внезапно стали популярными после того, как стилисты долго вычеркивали их из списков модных обновок.

С другой стороны, ботинки с выступающей массивной подошвой и туфли с круглым носком теряют популярность.

Фокус собрал главные антитренды обуви сезона осень 2023. Эта обувь еще может вернуться в моду, так что просто припрячьте ее до лучших времен.

Цветные кроссовки

Разноцветные кроссовки, кроссовки с цветными полосами, неоновые кроссовки – это очевидный антитренд.

Цветные кроссовки не в моде Фото: Adidas

Простые кроссовки классического фасона, белые, или черные — более безопасный выбор. Если не знаете о чем речь – вспомните кроссовки, которые носит икона стиля Кейт Миддлтон. И ушла в прошлое нарочитая демонстрация бренда. Теперь в моде спортивная элегантная простота. Не в моде и слишком массивная подошва.

Сапоги с гармошкой на голенище

Такие сапоги долгое время были в моде, но теперь гармошка на щиколотке не приветствуется. Если любите сапоги – выберите простую модель с прямым голенищем. Или просто обычные классические модели без обилия лишних складок.

Сапоги с гармошкой на голенище Фото: Amina Muaddi

А вот насчет каблука стилисты ничего не говорят. Так что жокейские сапоги без каблука, или сапоги на устойчивом удобном каблуке – это ваш выбор.

Круглый носок

Туфли, сапоги и ботинки с круглым носком были популярны в 2010-х. Теперь это антитренд. Впрочем, хоть в моду и вернулись острые носки, стилисты сомневаются, что круглый носок так быстро исчезнет с улиц. Все-таки он куда более удобный, чем острый, хоть и выглядит немного устаревшим.

Туфли с круглым носком Фото: ebay.com

В конце концов, всегда можно объявить себя приверженцем ретро-стиля.

Ботинки с массивной подошвой

Ботинки на массивной "тракторной" подошве, иногда контрастного цвета, были на пике моды в прошлом году.

Ботинки с массивной подошвой Фото: Соцсети

И, как говорят стилисты, их заносили до дыр. Если вы любите ботинки, то в моде ботинки-челси, или классические ботильоны на небольшом устойчивом каблуке.

Армейские ботинки

Одно время на пике моды были армейские ботинки на шнуровке, или модели, которые им подражали.

Армейские ботинки Фото: Tod`s

Но осенью 2023 года такие ботинки уже не в трендах. Зато им на смену пришел неожиданный тренд – мотоциклетные ботинки, или более лаконичные модели – те же челси.

Напомним, ранее Фокус писал о том какие джинсы вышли из моды. Дырки, блестки и джоггеры уже не в тренде.