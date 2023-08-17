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Стиль життя

Армійські черевики та кольорові кросівки: головні антитренди взуття на осінь 2023 року

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Фото: Getty Images | Армійські черевики і рвані джинси — одразу два антитренди осені 2023 року

У моду несподівано повернулися балетки і ботильйони, але кольорові кросівки, чоботи з гармошкою на халяві і ще кілька взуттєвих трендів пора заховати в гардероб.

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Деякі старі взуттєві тенденції повертаються, але інші популярні останнім часом стилі втратили популярність.

Туфлі з пряжками та масивні підбори залишаються в моді, як і оригінальні балетки, які раптово стали популярними після того, як стилісти довго викреслювали їх зі списків модних обновок.

З іншого боку, черевики з масивною підошвою, що виступає, і туфлі з круглим носком втрачають популярність.

Фокус зібрав головні антитренди взуття сезону осінь 2023. Це взуття ще може повернутися в моду, тож просто сховайте його до кращих часів.

Кольорові кросівки

Різнобарвні кросівки, кросівки з кольоровими смугами, неонові кросівки — це очевидний антитренд.

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Кольорові кросівки не в моді
Фото: Adidas

Прості кросівки класичного фасону, білі, або чорні — більш безпечний вибір. Якщо не знаєте про що мова — згадайте кросівки, які носить ікона стилю Кейт Міддлтон. І пішла в минуле навмисна демонстрація бренду. Тепер у моді спортивна елегантна простота. Не в моді й занадто масивна підошва.

Чоботи з гармошкою на халяві

Такі чоботи довгий час були в моді, але тепер гармошка на щиколотці не вітається. Якщо любите чоботи — виберіть просту модель з прямою халявою. Або просто звичайні класичні моделі без великої кількості зайвих складок.

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Чоботи з гармошкою на халяві
Фото: Amina Muaddi

А ось щодо підборів стилісти нічого не говорять. Тож жокейські чоботи без підборів, або чоботи на стійких зручних підборах — це ваш вибір.

Круглий носок

Туфлі, чоботи та черевики з круглим носком були популярні у 2010-х. Тепер це антитренд. Утім, хоч у моду і повернулися гострі шкарпетки, стилісти сумніваються, що круглий носок так швидко зникне з вулиць. Усе-таки він набагато зручніший, ніж гострий, хоч і має трохи застарілий вигляд.

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Туфлі з круглим носком
Фото: ebay.com

Зрештою, завжди можна оголосити себе прихильником ретро-стилю.

Черевики з масивною підошвою

Черевики на масивній "тракторній" підошві, іноді контрастного кольору, були на піку моди минулого року.

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Черевики з масивною підошвою
Фото: Соцмережi

І, як кажуть стилісти, їх заносили до дірок. Якщо ви любите черевики, то в моді черевики-челсі, або класичні ботильйони на невеликих стійких підборах.

Армійські черевики

У свій час на піку моди були армійські черевики на шнурівці, або моделі, які їх наслідували.

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Армійські черевики
Фото: Tod`s

Але восени 2023 року такі черевики вже не в трендах. Натомість їм на зміну прийшов несподіваний тренд — мотоциклетні черевики, або більш лаконічні моделі — ті ж челсі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які джинси вийшли з моди. Дірки, блискітки і джогери вже не в тренді.