Мадонна отметила день рождения скромной вечеринкой в Лиссабоне (видео)

Возможно, Мадонне осталось всего несколько лет до пенсионного возраста в Америке, но она не собирается сбавлять темп в ближайшее время.

Американская певица Мадонна отметила свой 65-й день рождения в круг близких на скромной вечеринке в Лиссабоне. Об этом сообщает Daily Mail.

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Королева поп-музыки выглядела стильно, надев для празднования своего юбилея костюм с принтом от Valentino из летней коллекции Escape 2023. Под стильный наряд она выбрала черный корсет с кружевом, дополнив образ перчатками с перьями, кольцами и массивными серьгами с изумрудами.

В своем TikTok-аккаунте знаменитость опубликовала видео в образе с подписью:"С днем ​​рождения меня!"

Мадонна произнесла тост за свою 65-ю вечеринку во время скромного ужина в Лиссабоне, Португалия, где она проживала с 2017 по 2020 год. В видео, размещенном в социальных сетях, мать шестерых детей была замечена в компании своих друзей и семьи, когда она произнесла короткую речь: "Здорово быть живой!"

Как сообщают источники, артистка останется в отеле Pestana Palace в прибрежной столице Португалии до выходных.

"Она приземлилась с примерно 30 друзьями со всего мира на обычном самолете, потому что она защитница окружающей среды. Несколько лет назад она отказалась от своего частного самолета", — говорит инсайдер.

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