18 августа 2023 года: мученика Евсигния — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя оставлять детей наедине и ссориться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Евсигния. Он был военным, который всю жизнь почитал Христа, дожил до старости, пока править не начал Юлиан Отступник. Из-за доноса Евсигния привели к Юлиану, мученик пытался убедить императора в существовании Бога, рассказал о чудесном явлении креста, свидетелем которого он был в молодости. Но Юлиан не пожалел старика и отрубил ему голову.
Что нельзя делать 18 августа:
- оставлять детей наедине;
- ссориться;
- лениться;
- подметать пол.
Народные приметы и поверья:
- погода сегодня указывает, каким будет декабрь;
- вылезли земляные черви — будет дождь;
- чайки начали купаться в воде — погода ухудшится.
День ангела празднуют:
Викентий, Евстигний, Ефим, Степан, Дарья, Евдокия, Мария, Нонна, Кристина.
Также в этот день:
1201 год — основание города Рига (Латвия);
1743 год — были сформулированы правила бокса;
1868 год — французский астроном Пьер Жансен открыл новый элемент — гелий;
1920 год — ратифицирована 19-я поправка к конституции США, которая предоставляла право голосовать женщинам;
1992 год — учредили Почетное отличие Президента Украины, первую награду независимой Украины (с 1996 — орден "За заслуги").