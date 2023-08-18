18 августа 2023 года: мученика Евсигния — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя оставлять детей наедине и ссориться.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Евсигния. Он был военным, который всю жизнь почитал Христа, дожил до старости, пока править не начал Юлиан Отступник. Из-за доноса Евсигния привели к Юлиану, мученик пытался убедить императора в существовании Бога, рассказал о чудесном явлении креста, свидетелем которого он был в молодости. Но Юлиан не пожалел старика и отрубил ему голову.

Что нельзя делать 18 августа:

оставлять детей наедине;

ссориться;

лениться;

подметать пол.

Народные приметы и поверья:

погода сегодня указывает, каким будет декабрь;

вылезли земляные черви — будет дождь;

чайки начали купаться в воде — погода ухудшится.

День ангела празднуют:

Викентий, Евстигний, Ефим, Степан, Дарья, Евдокия, Мария, Нонна, Кристина.

Также в этот день:

1201 год — основание города Рига (Латвия);

1743 год — были сформулированы правила бокса;

1868 год — французский астроном Пьер Жансен открыл новый элемент — гелий;

1920 год — ратифицирована 19-я поправка к конституции США, которая предоставляла право голосовать женщинам;

1992 год — учредили Почетное отличие Президента Украины, первую награду независимой Украины (с 1996 — орден "За заслуги").