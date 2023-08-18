Бритни Спирс била мужа ночью: новые детали скандального развода

После года официального брака Бритни Спирс и Сэм Асгари готовятся к разводу.

29-летний американо-иранский актер и фитнес-тренер Сэм Асгари утверждает, что Бритни Спирс била его ночью. Об этом пишет TMZ.

Согласно источникам, артистка несколько раз ссорилась со своим пока официальным мужем Сэмом Асгари и однажды "подбила его глаз", когда Асгари спал.

Актер сказал друзьям, что 41-летняя звезда сцены и соцсетей нападала на него в течение семи лет совместной жизни.

Источники сообщили изданию, что были многочисленные драки, в которые пришлось вмешаться охране. Сообщается, что Сэм был шокирован после того, как жена начала избивать его, когда он спал в их постели.

Мужчину сфотографировали с синяками на руках и лице в начале этого года, а источники утверждают, что даты совпадают с предполагаемым нападением.

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Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

А в августе 2022 стало известно, что пара после года официального брака разводится.

Источники рассказали, как Асгари думал, что сможет "спасти ее", но после 13 месяцев брака осознал, что шансов "спасти Бритни" вообще не будет.

"Реальность жизни с Бритни заключалась в том, что это было не весело, и совсем неудивительно, что брак не продлился", — поделился инсайдер.

Асгари ссылался на "непримиримые разногласия", когда он подал на развод с певицей, поскольку источники утверждают, что он чувствовал, что не может оставить Спирс одну.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Getty Images

Напомним, Бритни Спирс заметили без обручального кольца через несколько часов после новостей о ее разводе.

Также Фокус писал об истории личной жизни Бритни Спирс.