Скандальные расставания и короткие браки: история отношений Бритни Спирс

Бритни Спирс объявила о разводе с третьим мужем Сэмом Асгари, однако история ее любовных отношений намного сложнее и дольше.

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Бритни Спирс радостно вышла замуж за своего давнего партнера Сэма Асгари в июне прошлого года после пяти лет отношений, которые начались, когда она еще была под опекой своих родителей. Но всего через 14 месяцев после свадьбы 41-летняя Бритни и 29-летний Сэм расстались. Однако, если вспомнить историю отношений, романов и браков Бритни, становится ясно, что ее личная жизнь всегда была очень бурной. Об этом пишет Daily Mail.

Бритни Спирс стала звездой в очень юном возрасте и среди ее бойфрендов были, как знаменитости, так и парни, с которыми она работала. А еще Бритни поставила своеобразный рекорд самого короткого брака – с другом детства Джейсоном Александром она развелась через 55 часов.

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Дональд "Рег" Джонс (1995–1997)

Первый официальный бойфренд у Бритни Спирс появился, когда ей было всего 14 лет, а ему уже исполнилось 17-ть.

В мемуарах Линн Спирс 2008 года "Сквозь бурю" мать Бритни утверждала, что на самом деле ее дочь потеряла невинность с Джонсом, а не с ее будущим парнем Джастином Тимберлейком.

В 2001 году Джонс опубликовал два письма, которые певица написала ему, когда была подростком. Одно было просто любовной запиской, а во втором она сообщала, что расстается с ним.

Джастин Тимберлейк (1998–2002)

Самый известный бойфренд Бритни – это несомненно Джастин Тимберлейк. Они вместе были в клубе Микки Мауса, потом она стала поп-звездой, а он был участником популярнейшего бой-бэнда NSYNC.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс Фото: Getty Images

После их разрыва в 2002 году певец публично обвинил Спирс в их расставании и использовал свои страдания для продвижения сольного альбома. Двойник Бритни Спирс использовалась в его клипе на песню Cry Me A River, которую фанаты восприняли как песню о расставании, посвященную их отношениям.

Клип на песню Cry Me A River

Позже, когда стало известно о том, как обращались с Бритни ее родители, когда она была под их опекой, Тимберлейк написал пост, извинившись перед Бритни. Он написал, что "подвел ее".

Уэйд Робсон (2002)

Сообщается, что после разрыва с Тимберлейком певица Toxic начала встречаться с хореографом Уэйдом Робсоном, который работал как на нее, так и на группу Джастина NSYNC.

Бритни Спирс и Уэйд Робсон Фото: Скриншот

Никто из троицы не подтверждал, но и не опровергал слухи о романе, но таблоиды утверждали, что именно из-за чувств к Уэйду Бритни рассталась с Тимберлейком.

Однако их отношения были недолгими, и Бритни с Уэйдом расстались в течение года.

Фред Дерст (2003)

После фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст утверждал, что встречался с Бритни, хотя она отрицала, что у них когда-либо были отношения.

Пара проводила время вместе, работая над песнями для нового альбома Бритни.

Фред Дерст

"Я всегда остаюсь верным своему сердцу и всему, что я делал, и своим намерениям, и я ни в коем случае не лжец", — говорил Дерст, утверждая, что роман с Бритни все-таки был.

Джаред Лето (2003)

Еще один вероятный бойфренд Бритни Спирс – Джаред Лето. Впрочем, он не подтвердил слухи, а она отрицала, что они когда-либо были в отношениях.

Джаред Лето Фото: Getty Images

После того как их увидели вместе на свидании, Бритни сказала, что они просто "очень хорошие друзья".

Колин Фаррелл (2003)

Колин Фаррелл и Бритни Спирс проводили вместе много времени, целовались на премьере его фильма "Рекрут", но упрямо отрицали, что между ними что-то было.

Колин Фаррелл и Бритни Спирс Фото: Getty Images

Сам Колин говорил, что он "просто 26-летний парень, который не женат и хорошо проводит время".

Когда они расстались, он отправил ей футболку с надписью: "Я спала с Колином Фарреллом, и все, что у меня осталось — эта паршивая футболка".

Колумбус Шорт (2003)

Следующего бойфренда Бритни нашла среди собственных сотрудников – это был танцор из ее команды.

Колумбус Шорт

Шорт, впоследствии сыгравший главную роль в сериале "Скандал", позже утверждал, что родители Бритни позволяли себе расистские высказывания в его адрес. Он также заявил, что секс с певицей у него был только раз, и она его уволила, когда он не ответил взаимностью на ее чувства.

Джейсон Александр (2004)

Первым мужем Бритни Спирс стал именно Джейсон Александр, ее друг детства.

Пара связала себя узами брака ранним утром 3 января 2004 года во время церемонии в Маленькой белой свадебной часовне в Лас-Вегасе, штат Невада. Им обоим на тот момент было по 22 года.

Джейсон Александр и Бритни Спирс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Их брак был аннулирован через 55 часов, что, как позже утверждал Александр, было навязано матерью Бритни, Линн, и менеджерами Бритни. Сама Спирс заявила СМИ, что это был глупый и спонтанный поступок.

А через 18 лет Александр явился к дому Бритни Спирс и едва не сорвал ее свадьбу с Сэмом Асгари. Джейсон сейчас находится под стражей в департаменте шерифа Вентуры по обвинению в вторжении, вандализме и физическом насилии после двух стычек с охранниками Бритни.

За несколько минут до того, как его задержали, Александр успел запустить трансляцию в Instagram, показав, как он бежит к дому Спирс. 40-летний Александр успел перелезть через забор, скатится по каменистому склону и проникнуть в дом, отбиваясь от охранников.

Арест Александра на свадьбе его бывшей жены стал третьим за 13 месяцев. Источники в полиции сообщили, что его арестовывали за кражу в другом штате, вождение в пьяном виде и преследование неназванной женщины.

Кевин Федерлайн (2004–2007)

Не очень долгий брак с Кевином Федерлайном, хореографом из подтанцовки Бритни Спирс, принес ей двух сыновей.

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс Фото: Getty Images

Пара развелась в 2007 году, но в тот момент Бритни была нестабильна, и опеку над их сыновьями получил Кевин.

Решающим стал инцидент в январе 2008 года, когда Бритни заперлась с детьми в ванной не желая возвращать их отцу. В итоге Кевин вызвал полицию, а Бритни отправили в психиатрическую больницу.

Дж. Р. Ротем (2007)

После скандального развода у Спирс был короткий роман с продюсером Дж. Р. Ротемом.

Дж. Р. Ротем и Бритни Спирс

После расставания он откровенно рассказывал об их сексе, о чем после сожалел. В интервью он говорил, что это был "глупый этап" его жизни.

Исаак Коэн (2007)

Неожиданно трогательный, хоть и короткий роман у Бритни Спирс был с моделью Исааком Коэном. Он поразительно напоминал ее бывшего мужа Кевина Федерлайна и даже носил похожую одежду.

Исаак Коэн и Бритни Спирс

Их разрыв был описан как "дружеский", а Коэн позже сказал об их отношениях: "К тому времени, когда я встретил Бритни, она уже выгорела. Она пила и устраивала вечеринки, чтобы попытаться изгнать все плохое из своей жизни. Но за пьяным образом я увидел очень застенчивую, милую девушку, которая просто отчаянно грустила из-за того, что случилось с ее браком".

Хоуи Дэй (2007)

В реабилитационном центре Promises в Малибу Бритни познакомилась с певцом и автором песен Хоуи Дэем.

Life & Style сообщил в то время, что мать Бритни Линн была обеспокоена отношениями.

Хоуи Дэй

Федерлайн высказывался резче, называя Дэя "мусором". Он заявил, что Бритни пришлось "направиться на свалку", чтобы встретиться с Дэем.

Аднан Галиб (2007–2008)

Поп-звезда шокировала своих поклонников и семью, когда в 2007 году начала встречаться с папарацци Аднаном Галибом, несмотря на то, что он постоянно преследовал ее и прочих звезд, надеясь сделать сенсационное фото.

Аднан Галиб и Бритни Спирс

В 2008 году Галиб утверждал, что у него есть секс-видео со Спирс, явно пытаясь продать его, хотя позже он утверждал, что это была ложь.

Отец Бритни, Джейми, добился судебного запрета, чтобы держать Галиба подальше от своей дочери, заявив, что фотограф предупредил папарацци о местонахождении Бритни, а затем получил от них гонорар.

Джейсон Трэвик (2009–2013)

Одни из самых долгих отношений Спирс были с ее бывшим агентом Джейсоном Трэвиком.

Джейсон Трэвик и Бритни Спирс

В 2021 году распространились слухи о том, что они тайно поженились, а затем развелись в 2012 году.

Однако Трэвик отрицал, что они когда-либо были женаты.

Дэвид Лукадо (2013–2014)

Бритни и Дэвид Лукадо начали встречаться вскоре после ее расставания с Трэвиком, хотя отношения продлились всего около года.

Дэвид Лукадо и Бритни Спирс

Согласно TMZ, Бритни бросила Лукадо после того, как обнаружила видео, на котором Лукадо "целуется с другой женщиной и танцует с ней".

Лукадо был расстроен разрывом и его представитель заявлял, что он все еще любит Бритни и надеется на примирение. Но этого не произошло.

Чарли Эбсерсол (2014–2015)

И Бритни начала отношения с кинопродюсером Чарли Эберсолом. Говоря об их романе, Спирс сказала: "Я думала, что он добрый и очаровательный, поэтому я пошла на это. В нем было что-то такое, что заставляло меня чувствовать себя по-настоящему мирно и непринужденно".

Чарли Эбсерсол

Но пара рассталась, после того, как отец Бритни заявил, что он ей не подходит. Тогда он был опекуном своей дочери, и его мнение явно повлияло на их отношения.

Сэм Асгари (2016–2023)

Сэм Асгари, начинающий актер, был рядом с поп-звездой с 2016 года, что сделало их отношения самыми продолжительными на сегодняшний день.

Она познакомилась с Сэмом, когда он появился в ее музыкальном видео Slumber Party.

Клип на песню Slumber Party

О своих отношениях они официально заявили в Instagram на следующий год и и Сэм был рядом с ней в битве за прекращение многолетней опеки над ней.

Спирс объявила о своей помолвке 12 сентября 2021 года и вскоре избавилась от опеки.

В апреле 2022 года пара объявила, что ждет первого ребенка вместе, но всего месяц спустя Бритни сообщила, что у нее случился выкидыш.

Они поженились 9 июня 2022 года в ее доме в Таузенд-Оукс на церемонии, на которой присутствовала Мадонна, Донателла Версаче и Пэрис Хилтон.

Свадьба Сэма Асгари и Бритни Спирс Фото: Britney Spears/Instagram

Свадьба Сэма Асгари и Бритни Спирс Фото: Britney Spears/Instagram

О разрыве пары стало известно в августе 2023 года.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что могло стать причиной разрыва Бритни Спирс и Сэма Асгари.

И журналисты выяснили печальную историю семьи Бритни Спирс. Оказалось, что без опеки родителей поп-принцесса прожила всего девять лет.