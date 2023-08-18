Адель полностью снесла дом, который купила у Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов

Нетронутым остался только бассейн и статуя Рокки.

Певица Адель находится в процессе полной перестройки особняка Сильвестра Сталлоне в Беверли-Хиллз, который она приобрела в 2022 году за 58 миллионов долларов. От семейного дома семьи Сталлоне не осталось ничего. Рабочие полностью снесли особняк. Об этом пишет Daily Mail.

Прежде чем Адель переедет в дом площадью 18 587 квадратных футов со женихом Ричем Полом и ее 11-летним сыном Анджело от бывшего мужа Саймона Конецки , 35-летняя певица решила переделать дом полностью.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

На новых фотографиях, полученных СМИ, видно, что новый дом Адель, расположенный в эксклюзивном охраняемом анклаве Северного Беверли-Парка, похоже, претерпевает масштабную реконструкцию на всей территории, кроме бассейна.

Единственное, что Адель пока не изменила – это бассейн со статуей Рокки, персонажа Сталлоне из американского спортивного драматического фильма 1976 года.

В июне 77-летний Сильвестр Сталлоне рассказывал, что что 16-кратная обладательница премии "Грэмми" настаивала на том, чтобы статуя осталась в имении. Статуя игрока в поло на лошади на противоположной стороне сада не пережила переделку Адель. Сталлоне является страстным поклонником этого вида спорта. Его семья давно занимается поло, так как его покойный отец Франк был профессиональным игроком в своей родной Италии.

В июне рабочие Адель начали разбирать массивный особняк. Семейный дом Сталлоне лишился стен и второго этажа.

Впрочем, сам Сталлоне не сильно переживает, он уже прокомментировал глобальный ремонт, затеянный певицей, сказав, что у нее отличный вкус.

Изначально Сталлоне продавал свой дом за 110 миллионов долларов, затем снизил цену до 85 миллионов долларов, прежде чем он принял предложение Адель, и продал дом за 58 миллионов долларов.

В июле прошлого года в Департамент строительства и безопасности Лос-Анджелеса был подан отчет о разрешении на строительство для "переделки/ремонта".

В описании указано, что разрешение выдается на "внутреннюю неструктурную реконструкцию существующего СФО [жилого дома для одной семьи]", и отмечается, что "не требуется ни увеличение площади пола, ни изменения площади здания, или внешнего вида строения".

Гигантскими работами по строительству занимается знаменитая строительная компания Valle Reinis, основанная строителями роскошных домов Брайаном Валле и телевизионным актером Робом Рейнисом.

В мае 2022 года Адель подтвердила, что переехала к своему бойфренду Ричу Полу после года знакомства.

Бывший дом Сталлоне был спроектирован архитектором Эдвардом Гранцбахом и построен в 1994 году.

Сталлоне с семьей Фото: Instagram officialslystallone

До переделки в доме было шесть спален и девять ванных комнат, включая главную спальню, три просторные спальни с ванными комнатами и две спальни для прислуги.

На территории также есть двухэтажный гостевой дом с двумя спальнями с ванными комнатами и полностью оборудованной кухней шеф-повара, спроектированной Ричардом Лэндри.

А из гостиной большого дома открывается вид на знаменитую Родео-драйв.

Снаружи есть внутренний дворик с пейзажным бассейном, спа-салоном и лужайкой для гольфа. Также имеется гараж на восемь автомобилей с кондиционером и художественная студия.

Соседями Адель будут такие звезды, как Дензел Вашингтон и Эдди Мерфи, которые уже давно живут в этом районе.

Кроме бывшего дома Сталлоне, Адель принадлежит бывший дом Николь Ричи и ее мужа-музыканта Джоэла Мэддена, который расположен по соседству. И ей принадлежит особняк, который она купила у бывшего мужа Саймона Конеки в 2019 году.

Напомним, ранее стало известно, что, выступая в Лас-Вегасе, Адель отказалась жить в роскошном люксе отеля. Потому что он оказался недостаточно шикарным и эксклюзивным.