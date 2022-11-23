Адель отказалась жить в роскошном номере отеля

Во время выступления в Лас-Вегасе знаменитость попала в скандал.

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34-летняя британская певица Адель отказалась поселиться в роскошном номере отеля в Лас-Вегасе. Об этом пишет Daily Мail.

Артистка отказалась жить в роскошном номере отеля Caesars Palace в Лос-Вегасе. Причина – он расположен не в эксклюзивной части здания. Об этом стало известно британскому таблоиду.

После отказа звезда сцены и соцсетей поселилась в бунгало в элитной курортной зоне Wynn. Адель остановилась на вилле с двумя спальнями, стоимость которых составляет около четырех тысяч долларов за ночь.

Кроме того, в роскошном доме есть зона для обедов с баром, две мраморные ванные комнаты и большой телевизор.

[ + – ] Адель Фото: E-news

В настоящее время 34-летняя Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. Ходили слухи, будто звездная пара уже узаконила отношения, ведь певица показала в своем блоге альбом с фамилией возлюбленного. Поклонники Адель сделали выводы, что это уже свадебный фотоальбом супругов. Однако официально она не комментировала свой новый семейный статус.

Напомним, Адель выступала в Лас-Вегасе в роскошном платье и носках.

Также Фокус подробнее писал о грандиозном выступлении Адель в Лас-Вегасе.